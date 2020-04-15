с чего всё началось

В апреле этого года спрос на нефть в мире сократится на 29 млн баррелей в день по сравнению с прошлогодним показателем и окажется на уровне, который последний раз был в 1995 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

Мировой спрос на нефть упал до уровня 1995 года

Политика Донецк и Киев проведут обмен пленными 16 апреля Обмен пленными между Донецкой Народной Республикой и Украиной планируется провести в четверг, 16 апреля.

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