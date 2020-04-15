Энергетика
REGNUMМЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.
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ОПЕК в марте сократила добычу на 4 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+
Rambler News Service05:48
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Комментарии
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Политика
Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина
Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Общество
В Кремле прокомментировали создание скоплений людей на фоне пандемии
Никто из представителей власти или силовых структур в условиях распространения COVID-19 не желает создавать скопления людей, но если случаи преднамеренного создания такой ситуации возникнут, то можно будет говорить о наказании, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Происшествия
В Липецке осудили семерых нарушителей режима самоизоляции
Суд в Липецке вынес предупреждения семи нарушителям режима самоизоляции, введенного по случаю борьбы с коронавирусом, сообщает в среду управление судебного департамента региона.
РИА Новости 03:16
Общество
В России коронавирус может сойти на нет в июне, заявил эксперт
Коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Александр Чучалин.
РИА Новости 05:29
Происшествия
Петербуржец не смог оспорить принудительное помещение в обсерватор
Петербуржец не смог оспорить в суде принудительное помещение в специально оборудованный обсерватор.
АиФ Санкт-Петербург 06:50
Происшествия
СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
RT на русском 06:09
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Энергетика
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Происшествия
На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 06:45
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Кино
Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети
Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета 13 апреля в 09:24
Происшествия
В Краснодаре задержали членов международной сатанистской организации
Сотрудники управления ФСБ выявили членов международной сатанистской организации в Краснодаре, они задержаны и находятся под подпиской о невыезде на время следствия.
ТАСС 06:45
Общество
Депутаты поддержали временное освобождение малого бизнеса от аренды
В среду, 15 апреля, Законодательное собрание Петербурга в первом чтении поддержало законопроект «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов».
Форпост Северо-Запад 05:18
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Шоу-бизнес
Собчак и Петров матом поспорили о сериале с Милославской
Московский Комсомолец 05:26
Здоровье
Стало известно об опасности при бессимптомном течении коронавируса
Как заметил профессор, бессимптомное течение заболевания достаточно распространено.
Shraibikus News 06:24
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск
Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Радио Sputnik вчера в 10:38
Общество
Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
Байкал24 вчера в 17:27
Происшествия
В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции
В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59
Экономика
Дмитрий Олюнин назначен президентом банка «Восточный»
Рукводство банка «Восточный» назначило Дмитрия Олюнина президентом, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ведомости 06:09
Происшествия
В Липецкой области выявили еще 11 новых заболевших коронавирусом
По данным общей статистики, всего в регионе выявлено 85 случая заражения коронавирусом, выздоровели 15, сообщили в федеральном штабе по борьбе с коронавирусом.
Kursk.com 03:33
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Экономика
Изменения в бюджет приняты единогласно
Подводя итоги внесения изменений в закон об областном бюджете на текущий год председатель Заксобрания Александр Ведерников подчеркнул: – Депутатами единогласно были приняты изменения в закон об областном бюджете на текущий год.
Областная газета (г. Иркутск) 04:45