Энергетика
REGNUMМЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.
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ОПЕК в марте сократила добычу на 4 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+
Rambler News Service05:48
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Комментарии
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Здоровье
Среди заболевших коронавирусом в Свердловской области есть челябинцы
Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области подтвердили диагноз еще у 12 человек.
Радио Business FM Челябинск 05:09
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:33
Происшествия
СК завершил расследование крушения Superjet в Шереметьево
РИА Новости 06:06
Транспорт
В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки
Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта поделилась пикантными снимками с афроамериканцем
На фото Эрика запечатлена в достаточно открытой одежде, а Муса и вовсе оголил торс.
RuNews24.ru 03:56
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском вчера в 05:55
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Экономика
Экономика рунета выросла до 6,4 трлн рублей
В негативном сценарии ожидается рост на 6–10% за счет первого и четвертого кварталов года, в кризисном — 0–5% роста, с отрицательной динамикой некоторых рынков.
Коммерсантъ 05:15
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru вчера в 12:29
Игры
Sony подарит игрокам Journey и трилогию Uncharted
Игроков ждут три части Uncharted: The Nathan Drake Collection и Journey. Они будут привязаны к аккаунту после загрузки.
Культуромания вчера в 14:51
Политика
Песков прокомментировал вопрос о гибкой цене на российский газ в ЕАЭС
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 апреля, во время рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявил, что «при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов — подъёмным для потребителей».
REGNUM 06:19
Происшествия
В Ленобласти выявили очаг новых случаев заражения коронавирусом
Резкий прирост новых случаев коронавируса в Ленинградской области, где за сутки выявлено 108 заболевших против 35 во вторник, произошел за счет вспышки инфекции в нелегальном хостеле мигрантов - 88 случаев, следует из данных оперативного штаба региона.
РИА Новости 04:53
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Здоровье
Самых уязвимых перед коронавирусом людей назвал психолог
Психолог Сергей Ланг определил самых уязвимых людей перед коронавирусом.
ToDay News Ufa 02:51
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
RT на русском 06:28
Экономика
МВФ: экономика России в 2020 году упадет на 5,5%
Москва, 15 апреля 2020, 00:13 — REGNUM Международный валютный фонд считает, что внутренний валовой продукт Российской Федерации упадет в 2020 году на 5,5%. Об этом сказано в новом докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
REGNUM вчера в 17:13
Общество
В 65 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса на 15 апреля, только за последние сутки COVID-19 выявили у 3388 пациентов в 65 регионах страны.
REGNUM 05:54
Футбол
BeIN Sports: «Аршавин — не лучший среди россиян, выступавших в АПЛ»
Известное издание beIN Sports составило рейтинг лучших россиян, выступавших в АПЛ.1.
Soccer.ru 03:58
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Гаджеты
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Суббренд Huawei, Honor, анонсировал флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошло три гаджета Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+.
MobiDevices 06:23
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская впервые открыто показала годовалого сына
Елизавета Боярская впервые открыто показала младшего сына Гришу.
Passion.ru 00:30
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Энергетика
Цены на бензин в России начали снижаться
В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26