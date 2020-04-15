Коронавирус
REGNUMМЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.
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МЭА ожидает рекордного за 13 лет снижения инвестиций нефтяных компаний в 2020 году
Rambler News Service07:46
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Здоровье
Минздрав рассказал о системе учета больных коронавирусом
Около шести тысяч сотрудников российских медучреждений вносят данные о пациентах c коронавирусом и пневмонией в единую информационную систему учета больных COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 06:17
Политика
Российские ветераны просят перенести Парад Победы
Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru 08:50
Энергетика
Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель
Средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель.
Российская газета 07:09
Общество
ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
Хоккей
«Авангард» может уволить президента Сушинского
Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ вчера в 15:00
Общество
Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу
Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:14
Политика
В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
Политика
На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России
Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».
REGNUM 00:32
Общество
Роструд разъяснил, как нужно платить зарплату за апрель
Как сообщает Telegram-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, зарплата за апрель должна соответствовать уровню обычной зарплаты, так, если бы сотрудник работал в офисе с обычной нормой рабочего времени и при выполнении всех стандартных задач.
EastRussia вчера в 23:16
Гаджеты
Первый смартфон Huawei с поддержкой 5G получит EMUI 10.1
Китайская компания Huawei выпустила обновление прошивки для своего первого смартфона с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G), в котором использована последняя версия фирменного пользовательского интерфейса EMUI.
3DNews вчера в 08:05
Общество
В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции
Глава региона заявил, что оперативный штаб будет настаивать на продлении особого режима самоизоляции в Омской области до конца месяца.
Коммерческие Вести 01:32
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
На поддержку потерявших работу москвичей выделено 7 млрд рублей
Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса.
Известия 08:13
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Мишустин заявил о непростой ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением нового коронавируса остаётся непростой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 06:08
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ вчера в 14:15
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
Общество
В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус
В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:22
Общество
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом
Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Происшествия
На иноагента «Русь сидящая» завели уголовное дело за фейк о COVID
Уголовное дело возбуждено в отношении признанной иноагентом организации "Русь сидящая".
РЕН ТВ 07:01
Происшествия
Угнанный Toyota Land Cruiser нашли спустя 18 лет
Российская газета 08:01
Кино
Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube
Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая.
News.ru вчера в 11:35
Общество
МВД России опровергло сообщения о росте преступности в стране
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации прокомментировали появляющиеся сообщения о том, каким образом пандемия коронавируса COVID-19 влияет на уровень и структуру преступности в Москве.
Московский Комсомолец 08:11
Экономика
В Свердловской области платежи за коммуналку уже снизились на 10%
Платежи жителей Свердловской области на фоне нерабочих дней из-за пандемии коронавируса за некоторые виды коммунальных услуг по итогам марта снизились на 10%, рассказал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Znak.com 07:18