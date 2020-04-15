Коронавирус

REGNUMREGNUMМЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.
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с чего всё началось
15 апреля МЭА выпустило очередной доклад
 о ситуации в нефтяной отрасли, предупредив о том, что в апреле суточный спрос на нефть в мире снизится по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 29 млн барр., вернувшись на уровень 1995 года.
РБК08:07

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Глава МЭА предупредил о худшем месяце в истории нефтяной отрасли

РБК08:07

Рынку нефти предсказали откат до уровня 1990-х годов

Lenta.ru05:53

МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее в истории падение спроса на нефть

RT на русском05:08

Глава МЭА ожидает рекордного падения спроса на нефть

РИА Новости06:22

Миру предрекли рекордное падение спроса на нефть

Московский Комсомолец04:42

МЭА ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире из-за коронавируса

ТАСС04:05

МЭА ожидает рекордного за 13 лет снижения инвестиций нефтяных компаний в 2020 году

Rambler News Service07:46
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
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Здоровье

Минздрав рассказал о системе учета больных коронавирусом

Около шести тысяч сотрудников российских медучреждений вносят данные о пациентах c коронавирусом и пневмонией в единую информационную систему учета больных COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости 06:17
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Политика

Российские ветераны просят перенести Парад Победы

Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется.
Вести.Ru 08:50
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Энергетика

Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель

Средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель.
Российская газета 07:09
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Общество

ВОЗ: в России продолжится рост числа зараженных коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в России все еще продолжается рост зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 08:35
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Хоккей

«Авангард» может уволить президента Сушинского

Сообщается, что вероятность его увольнения весьма высока. Сушинский занимает пост президента «Авангарда» с 2018 года.
Матч ТВ вчера в 15:00
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Общество

Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», будет назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:14
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Политика

В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

ФСБ пресекла в Крыму планы Главного управления разведки Минобороны Украины организовать и совершить несколько диверсионно-террористических актов.
Российская газета 08:46
47
Политика

На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России

Павлоград, Украина, 15 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Возможность ракетной атаки по инфраструктурным объектам в России допустил директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью изданию «Цензор».
REGNUM 00:32
3,8K
Общество

Роструд разъяснил, как нужно платить зарплату за апрель

Как сообщает Telegram-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, зарплата за апрель должна соответствовать уровню обычной зарплаты, так, если бы сотрудник работал в офисе с обычной нормой рабочего времени и при выполнении всех стандартных задач.
EastRussia вчера в 23:16
2,2K
Общество

Медикам в Петербурге передали оборудование для борьбы с COVID-19

РИА Новости 08:02
Гаджеты

Первый смартфон Huawei с поддержкой 5G получит EMUI 10.1

Китайская компания Huawei выпустила обновление прошивки для своего первого смартфона с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G), в котором использована последняя версия фирменного пользовательского интерфейса EMUI.
3DNews вчера в 08:05
Общество

В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции

Глава региона заявил, что оперативный штаб будет настаивать на продлении особого режима самоизоляции в Омской области до конца месяца.
Коммерческие Вести 01:32
74
Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
254
Здоровье

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
443
Общество

На поддержку потерявших работу москвичей выделено 7 млрд рублей

Правительство Москвы выделило 7 млрд рублей на поддержку жителей города, которые потеряли работу из-за эпидемии коронавируса.
Известия 08:13
33
Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

REGNUM 04:27
179
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Общество

Мишустин заявил о непростой ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением нового коронавируса остаётся непростой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 06:08
70
Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ вчера в 14:15
490
Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
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Общество

В Вязьме у 50 человек из дома-интерната подтвердили коронавирус

В Смоленской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, 50 из них у обитателей дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 07:22
Происшествия

В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

REGNUM 08:16
Общество

Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом

Пандемия нового коронавируса не обошла стороной и российского музыканта, актера и предпринимателя Сергея Шнурова, фронтмена группировки "Ленинград".
Российская газета 08:18
91
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
140
Происшествия

На иноагента «Русь сидящая» завели уголовное дело за фейк о COVID

Уголовное дело возбуждено в отношении признанной иноагентом организации "Русь сидящая".
РЕН ТВ 07:01
Происшествия

Угнанный Toyota Land Cruiser нашли спустя 18 лет

Российская газета 08:01
1
Кино

Lionsgate бесплатно покажет «Джона Уика» и «Ла-Ла Ленд» на YouTube

Студия предлагает к просмотру картины «Голодные игры» 17 апреля, «Грязные танцы» 24 апреля, «Ла-Ла Ленд» 1 мая и «Джон Уик» 8 мая.
News.ru вчера в 11:35
3
Общество

МВД России опровергло сообщения о росте преступности в стране

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации прокомментировали появляющиеся сообщения о том, каким образом пандемия коронавируса COVID-19 влияет на уровень и структуру преступности в Москве.
Московский Комсомолец 08:11
Экономика

В Свердловской области платежи за коммуналку уже снизились на 10%

Платежи жителей Свердловской области на фоне нерабочих дней из-за пандемии коронавируса за некоторые виды коммунальных услуг по итогам марта снизились на 10%, рассказал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Znak.com 07:18
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Как работают Яндекс.Новости?
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