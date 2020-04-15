с чего всё началось

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

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