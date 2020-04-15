с чего всё началось

В 2020 г. мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на рекордные 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки — даже если во второй половине года страны снимут ограничения на передвижение людей, говорится в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в этом году

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Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта. 3

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