Коронавирус
REGNUMМЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
МЭА ожидает рекордного за 13 лет снижения инвестиций нефтяных компаний в 2020 году
Rambler News Service07:46
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Общество
Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан
Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:20
Общество
ВОЗ дала прогноз по заражению коронавирусом в России
По последним данным, всего в России заразилось коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru 07:57
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Политика
В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
РИА Новости 00:43
Политика
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
Коммерсантъ 07:21
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Футбол
Нобель Арустамян: «В посткоронавирусном мире упадут цены и будет много обменов»
В нашем футболе тоже упадут цены и контракты. Не стоит ожидать, что к нам будут приезжать футболисты, которые стоят десятки миллионов евро.
Спорт-Экспресс 07:25
Здоровье
Рошаль призвал ужесточить меры безопасности в больницах
Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что нужно ужесточить противоэпидемические мероприятия в больницах, которые оказывают экстренную медицинскую помощь.
РЕН ТВ 07:17
Гаджеты
Флагманский смартфон Honor 30 Pro+ представлен в Китае
Компания Honor представила сегодня в Китае новый флагманский смартфон Honor 30 Pro+, вошедший в новую серию устройств Honor 30 Series.
3DNews 07:59
Армия и оружие
Боевики сирийских НВФ решили сложить оружие на юге Сирии
Политика Сегодня 07:11
Общество
Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу
Как сообщается, врач и телеведущий станет официальным представителем штаба и как главный спикер организации будет информировать россиян об угрозе коронавируса.
Lenta.ru 07:14
Космос
В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»
В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru 12 апреля в 10:13
Общество
Телефонный мошенник выманил 50 тыс. рублей у Эдгарда Запашного
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный стал жертвой телефонного мошенника, убедившего его перевести 50 тыс. рублей.
Известия 07:34
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Здоровье
При употреблении имбиря имеются противопоказания
Именно белки доставляют в организм полезные компоненты имбиря. При их недостатке употребление продукта бессмысленно.
Live24 06:46
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Армия и оружие
В Сети появилось видео единственного выстрела из атомной пушки
Речь идет о гигантской пушке, получившей название Atomic Annie.
ГЛАС.RU 07:15
Экономика
Forbes сообщил о втором пакете мер по поддержке экономики на 1 трлн
Обновлено в 14:02 Российское правительство 16 апреля может представить второй пакет мер по поддержке экономики объемом 1 трлн рублей.
BFM.ru 05:49
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей
Apple предоставила местным властям и органам здравоохранения доступ к статистическим данным своих карт.
The GEEK 03:13
Шоу-бизнес
Москва судится с мужем Алсу, пишут СМИ
Мэрия Москвы подала в суд на супруга певицы Алсу Яна Абрамова, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:20
Наука
Продлить социальное дистанцирование США могут до 2022 года
По данным специалистов, американцев вполне могут заставить и дальше придерживаться строгих мер соцдистанцирования вплоть до 2022 года, чтобы предотвратит распространение коронавируса в США.
Live24 07:54
Общество
Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе
14 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Здоровье
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47