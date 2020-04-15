с чего всё началось

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

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Общество Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. 848

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Финансы ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.

Авто В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия. 37

Экономика Путин предложил новый кредитный продукт для предпринимателей Новый кредитный продукт для бизнесменов появится на фоне коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

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