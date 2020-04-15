Энергетика

REGNUMREGNUMМЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.
Читать в источнике
Комментировать89
с чего всё началось
15 апреля МЭА выпустило очередной доклад
 о ситуации в нефтяной отрасли, предупредив о том, что в апреле суточный спрос на нефть в мире снизится по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 29 млн барр., вернувшись на уровень 1995 года.
РБК08:07

Подробнее о событии

Глава МЭА предупредил о худшем месяце в истории нефтяной отрасли

РБК08:07

МЭА ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире из-за коронавируса

ТАСС04:05

Глава МЭА ожидает рекордного падения спроса на нефть

РИА Новости06:22

Цены на нефть рухнули после прогноза МЭА

Вести.Ru06:12

МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее в истории падение спроса на нефть

RT на русском05:08

Рынку нефти предсказали откат до уровня 1990-х годов

Lenta.ru05:53

МЭА ожидает рекордного за 13 лет снижения инвестиций нефтяных компаний в 2020 году

Rambler News Service07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:02, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин выступит с обращением к нации

В начале совещания с правительством глава государства Владимир Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации.
Моя Москва.онлайн 06:41
Экономика

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
34
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
848
Политика

В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов

Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
674
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
3,9K
Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
103
Общество

В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых

Повторное тестирование подтвердило заболевание коронавирусной инфекцией у 33 человек, общавшихся с заболевшим сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, - сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые Известия вчера в 06:59
Общество

Число безработных в России с начала года выросло на 44 тысячи человек

Число безработных в РФ с начала года выросло на 44 тысячи человек, до 735 тысяч, годом ранее на учете в центре занятости стояли 813 тысяч безработных, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 09:30
Общество

Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11
176
Происшествия

В ТулГУ 15 апреля задержан советник при ректорате

Как стало известно "МК в Туле", был задержан советник при ректорате Исаев Юрий Иванович.
Московский Комсомолец Тула 09:40
Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
208
Финансы

ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.
РБК 09:55
Авто

В Сети показали удлинённый универсал Lada Granta

Летом 2018 года АвтоВАЗ выпустил обновление для семейства Lada Granta, который доступен россиянам в кузове седан, хэтчбек, лифтбек, универсал, в том числе кросс-версия.
SpeedMe вчера в 11:40
37
Экономика

Путин предложил новый кредитный продукт для предпринимателей

Новый кредитный продукт для бизнесменов появится на фоне коронавируса. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
Вечерняя Москва 09:23
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости 06:06
286
Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor 13 апреля в 05:55
126
Общество

Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться

Соловьёв, в свою очередь, повторил слова о том, что комментатору нужно лечиться.
Pravda.Ru 07:39
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3K
Общество

На улицах Миасса начали составлять протоколы за нарушение режима

С начала текущей недели у полицейских появились полномочия составлять на южноуральцев протоколы по статье 20.6-1 КоАП РФ, первая часть которой звучит как "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности".
NewsMiass.ru 03:15
237
Общество

Остался один регион России без коронавируса

В 84 из 85 регионов России зафиксирован хотя бы один случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
МР7.ру 04:23
455
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
1K
Происшествия

Больной COVID-19 мужчина убил жену после попытки выгнать его из дома

Эгала задержали по подозрению в убийстве. В суде он рассказал, что жена попросила его покинуть дом из-за того, что он болен COVID-19.
РИА Новости 08:47
8
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
1,3K
Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
1,1K
Общество

Режим самоизоляции в Омске могут продлить до 30 апреля

Режим самоизоляции в Омске могут продлить до 30 апреля Губернатор Омской области Александр Бурков заявил во время видеоконференции, что режим самоизоляции в регионе может быть продлён до 30 апреля.
РИА ОмскПресс 09:33
90
Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
РБК 09:00
125
Футбол

«Ювентус» объявил об излечении Ругани и Матюиди от коронавируса

Чемпионат 08:41
1
Гаджеты

Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности

Тесты подтверждают, что чипсет производства Samsung далеко не так быстр и энергоэффективен, как Qualcomm Snapdragon 865, которым оснащаются устройства для американского рынка. neowin.net Пользователи Galaxy S20 с процессорами Exynos сообщают, что их устройства перегреваются уже через несколько минут после запуска требовательных игр или при длительном использовании камеры.
3DNews 13 апреля в 11:46
9
Общество

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе

На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
24
Происшествия

Полиция в Псковской области перешла на усиленный режим работы

В Псковской области полиция переведена на усиленный режим несения службы.
Известия 09:28
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное