Энергетика
REGNUMМЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.
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МЭА ожидает рекордного за 13 лет снижения инвестиций нефтяных компаний в 2020 году
Rambler News Service07:46
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Комментарии
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru 09:18
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинских разведчиков в Крыму
«На территории Республики Крым пресечена деятельность главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан»,— сообщили в пресс-службе ФСБ.
Коммерсантъ 09:21
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Общество
Шнуров заявил, что слова о его заражении коронавирусом были шуткой
Российский шоумен Сергей Шнуров уточнил ранее прозвучавшую информацию о том, что музыкант "болен коронавирусом".
Российская газета 09:25
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки
Из-за чего ввели пропуска Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цифровые документы ввели из-за того, что москвичи и гости столицы не проявили должной дисциплинированности.
РИА Новости 05:59
Здоровье
Количество тяжелых больных в Ивановской области увеличивается
По данным на 15 апреля в Ивановской области официально зарегистрирован 121 больной новой коронавирусной инфекцией с подтвержденными диагнозами.
Частник.Ru 05:12
Футбол
Клозе согласился стать ассистентом Флика с лета
Бывший форвард «Баварии», а ныне тренер юношеской команды мюнхенцев U17 Мирослав Клозе станет помощником главного тренера клуба Ханса-Дитера Флика.
Sports.ru 08:09
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
Известия вчера в 19:39
Политика
В США обвинили Россию в кризисе американского здравоохранения
Недавно Госдепартамент обвинил Россию в том, что созданы тысячи аккаунтов, которые штампуют дезинформацию, что пандемию спровоцировали американские вирусологи.
Вести.Ru вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
РБК 09:00
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 104
Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 104.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:37
Происшествия
На главу свердловского Тугулыма завели уголовное дело
По слова главы пресс-службы свердловского главка МВД полковника Валерия Горелых, полицейские из антикоррупционного управления осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
REGNUM 08:50
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Браслеты для слежки за заражёнными закупает Мурманская область
Мурманск, 15 апреля 2020, 14:24 — REGNUM Две тысячи трекер-браслетов закупит Мурманская область для отслеживания передвижений зараженных коронавирусом.
REGNUM 07:24
Авто
В США с аукциона продадут старую Lada Niva
В США на аукционе Copart выставлен на продажу тюнингованный внедорожник Lada Niva 1981 года с пробегом 17637 км. Кузов автомобиля находится в отличном состоянии.
Известия 07:01
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей
В компании отметили, что статистика анонимна и не раскрывает сведения о перемещении конкретных личностей.
The GEEK 03:13
Общество
ВОЗ предупредила о росте числа зараженных коронавирусом в России
Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев продолжится.
ФАН 09:07
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Авто
Появилась информация о новой Toyota Land Cruiser 300
Дата выхода нового Toyota Land Сrиіsеr, как и все остальное о нем, скрыта "за семью печатями".
Автоновости дня вчера в 03:20
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом
Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными.
Волга-Медиа вчера в 22:18
Экономика
Ритейлеры увеличили объем утилизации продуктов после снижения ажиотажного спроса
Ритейлерам пришлось увеличить объем утилизации продуктов, которые закупались в марте для покрытия ажиотажного спроса, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Коммерсантъ 04:45
Общество
В Волгоградской области устанавливают нарушителей режима самоизоляции
Напомним, что 14 апреля в ходе рейдов патрули выписали 69 протоколов нарушителям режима самоизоляции.
Московский Комсомолец 04:42
Космос
18-метровый астероид пролетит между земной и лунной орбитами 15 апреля
Астероид 2020GH2 пролетит 15 апреля между земной и лунной орбитами со скоростью 8,7 километров в секунду (более 31,2 километров в секунду), сообщает spaceweather.com.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 13:00
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06