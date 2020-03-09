Энергетика
КоммерсантъМЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном. Падение спроса случится впервые с 2009 года. МЭА связывает это с эпидемией коронавируса COVID-19.
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