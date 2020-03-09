Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет

Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном. Падение спроса случится впервые с 2009 года. МЭА связывает это с эпидемией коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Из-за распространения нового коронавируса за пределы материкового Китая мировой спрос на нефть в 2020 году впервые за 11 лет может упасть, сообщили
 эксперты Международного энергетического агентства.
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