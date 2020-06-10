Энергетика

АБНАБНМировой спрос на газ в 2020 году ждет сильнейшее падение в истории

По данным доклада Международного энергетического агентства (МЭА) мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд кубометров. Если такое падение спроса произойдет, то оно станет самым большим за всю историю газового рынка.
Читать в источнике
Комментировать217

Подробнее о событии

МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

РБК04:00

Мир предупредили о крупнейшем газовом кризисе в истории

Московский Комсомолец02:54

МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00

В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

RT на русском00:53

Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

News.ru00:44

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru02:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:34, Ашберн
Происшествия

ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

Порядка 50 штрафов за нарушение правил дорожного движения было выписано актеру Михаилу Ефремову в 2019-2020 годах, сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин в эфире телеканала "Россия-1".
Российская газета 08:04
10
Общество

В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня

Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
15
Футбол

«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии

Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
Реальное время вчера в 14:23
Единоборства

Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца

МИР 24 вчера в 21:41
3
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
266
Общество

Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае

В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
132
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru 08 июня в 06:37
15
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение жестких санкций против США из-за «СП-2».
Evo-rus.com 04:27
221
Общество

Собянин: Возвращение к нормальной жизни займет два месяца

Москве понадобится около двух месяцев для возвращения к нормальной жизни.
Российская газета 06:12
629
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
519
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
78
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
597
Общество

В Москве откроется ресторан без кассиров

Сеть ресторанов быстрого питания KFC в связи с пандемией коронавируса объявила об открытии в Москве «ресторана будущего», где не будет кассиров и традиционных касс.
Мослента 06:35
22
Кино

Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса

Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета вчера в 07:15
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
37
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
54
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
858
Происшествия

Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре

РИА Новости 05:43
7
Кино

Вышел тизер экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»

Ореанда-Новости 08:07
5
Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Отечественный «АвтоВАЗ» принял решение отложить введение четырехдневной рабочей недели на своих заводах.
CarsWeek.ru 09:21
2
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
14
Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
676
Общество

Собянин: Эпидемия пошла на убыль

Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
2
Политика

Лукашенко поручил «привести в чувства» белорусских частников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал владельцев частных компаний "буржуями" и поручил профильным госструктурам "привести их в чувства" за счет проверок бизнеса.
РИА Новости 09:01
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
275
Транспорт

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
330
Экономика

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям.
RT на русском 04:00
9
Авто

«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
27
Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Общество

МЧС предупреждает москвичей о грозе и граде

До 21:00 в столице прогнозируют дождь, грозу, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Вести Подмосковья вчера в 08:49
78
Как работают Яндекс.Новости?
Главное