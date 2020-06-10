По данным доклада Международного энергетического агентства (МЭА) мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд кубометров. Если такое падение спроса произойдет, то оно станет самым большим за всю историю газового рынка.

Мировой спрос на газ в 2020 году ждет сильнейшее падение в истории

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