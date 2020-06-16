Энергетика

ТАССТАССМЭА улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировому спросу на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, ожидает его падения в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки вместо 8,6 млн баррелей в сутки месяцем ранее.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

МЭА изменило прогноз по мировому спросу на нефть

REGNUM15:07

Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть - Уралсиб

Финмаркет08:37

МЭА ожидает рекордного роста спроса на нефть в мире в 2021 году

ПРАЙМ04:55

МЭА спрогнозировало снижение глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн б/с

Интерфакс04:40

МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году

ТАСС04:16

МЭА сомневается, что спрос на нефть в мире скоро восстановится

Росбалт05:29

МЭА ожидает роста спроса на российскую нефть в 2021 году

Rambler News Service05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:02, Ашберн
Здоровье

Врач назвал доступный способ бросить курить с помощью воды

Одним из самых простых и доступных способов отказа от курения является употребление чистой питьевой воды.
РБК 22:49
3
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
4,8K
Культура

В Британии скончался уличный кот Боб

Рыжий кот из Великобритании прославился благодаря книге «Уличный кот по кличке Боб» и одноимённой экранизации.
Говорит Москва 14:49
5
Здоровье

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
156
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
559
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
1,5K
Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
466
Происшествия

Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС

Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.
SakhaNews 22:32
Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

РИА Новости 09:47
1,1K
Политика

Экс-дипломат заявил о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии.
РИА Новости 21:42
18
Общество

СК: жители Красноярского края больше всего жалуются на следователей

Кроме Красноярского края, на следователей жалуются жители Хакасии, Тувы, Коми, Нижегородской, Псковской и Саратовской областей.
Проспект Мира 20:13
Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
2
Политика

В Совете Федерации назвали условия реализации «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет возможно только, если государства ЕС будут исходить из собственных экономических интересов и сумеют защищаться от посягательств со стороны США.
Профиль 16:29
48
Кино

15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала «Их было десять»

Книга британской писательницы Агаты Кристи была экранизирована в разных странах 15 июня в видеосервисе Wink состоится эксклюзивная цифровая премьера психологического триллера «Их было десять» — современной адаптации шедевра Агаты Кристи «Десять негритят».
О чем говорит Смоленск вчера в 04:23
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Получается, что если родители двух детей остались без работы, то ежемесячно каждый из них будет получать по шесть тысяч рублей в добавок к пособию по безработице.
ФедералПресс 04:14
158
Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
84
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
12
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
1
Общество

В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
191
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1,1K
Армия и оружие

Российские корабли нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии

Российский удар крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии стал полнейшей неожиданностью для всех стран ближневосточного региона, в том числе и для американских военных, находящихся здесь.
Avia.pro 22:31
2
Политика

В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель

В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости 12:19
1,6K
Футбол

Семак рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА

Напомним, в игровую карьеру Сергей Семак был капитаном и ЦСКА и «Зенита».
ГЛАС.RU 11:52
Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия 13:59
534
Общество

Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам

ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
10
Политика

В Грузии прокомментировали задержание россиянина в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал задержание гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии.
Lenta.ru 18:05
71
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
412
Авто

Land Rover представил юбилейную версию внедорожника Range Rover Fifty

Компания Land Rover отмечает 50-летие внедорожника Range Rover новой лимитированной серией, которой достались цвета кузова прошлых лет.
Тарантас Ньюс 12:07
Культура

«Украли, но не у вас». «Квартал 95» Зеленского и «Дизель Шоу» не поделили шутку

Украина.ру 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное