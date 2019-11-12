Энергетика
ИнтерфаксМЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:19, Ашберн
Происшествия
При пожаре на юго-западе Москвы пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате пожара в квартире на Профсоюзной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 21:39
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Технологии
Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей
Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
АБН 01:16
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ
Датское издание Berlingske опубликовало статью под броским заголовком "Новый арктический кулак Путина".
Российская газета 04:58
Общество
На Сибирь надвигаются аномальные морозы
На регионы СФО направляется арктический антициклон Из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
АМИТЕЛ 22:20
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 20:39
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на слова целителя Александра
После выхода программы в эфир в адрес семьи Заворотнюк посыпались многочисленные просьбы зрителей дать контакты этого целителя.
Московский Комсомолец вчера в 02:10
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Политика
Вятрович займет место Бойко в Верховной Раде — Мосийчук
Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Украина.ру 08:29
Гаджеты
Xiaomi представила очередной умный гаджет за 4 доллара
Новое устройство под названием Mi Home Bluetooth Hygrothermograph 2 стоит 4 доллара, тогда как комплект из трех устройств оценивается в 7 долларов.
Astera 00:05
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ 22:16
Общество
Россиян предупреждают о росте цен на сотовую связь
В 2020 году сотовая связь в России может подорожать минимум на 10 процентов, пишут «Известия».
Smolnarod.ru вчера в 01:25
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко купала в море свою дочь в памперсе
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова раскритиковали ее за то, что она не сняла с ребенка памперс на пляже, комментарии они оставили в Instagram девушки.
Rostov gazeta 01:37
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами в случае провала переговоров по торговле.
Известия 19:13
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
RT на русском вчера в 22:03
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Политика
Госдеп США эвакуирует из Боливии семьи своих чиновников
Госдепартамент США распорядился об эвакуации из Боливии семей сотрудников ведомства, а также тех сотрудников, чьи функции не являются чрезвычайными.
Росбалт 22:59
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия 23:12
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21