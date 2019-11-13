Энергетика
ТАССМЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
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МЭА прогнозирует спад добычи нефти странами ОПЕК к 2025 году и рост к 2040 году
Коммерсантъвчера в 20:30
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Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Политика
Назарбаев: Зеленский дал согласие на встречу с Путиным «тет-а-тет»
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча
Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после пропажи 5-летней девочки в Крыму
Следственный комитет Крыма возбудил уголовное дело по факту пропажи 5-летней Дарьи Пилипенко Папа оставил малышку дома одну.
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Космос
NASA показало электрический самолет
NASA впервые показало результаты своей работы над полностью электрическим самолетом X-57 Maxwell.
Общество
Россия выплатила 37 тысяч евро участникам Pussy Riot по решению ЕСПЧ
Инстанция присудила такие компенсации за уголовное преследование после акции в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года.
Армия и оружие
В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308
Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.
Политика
Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов
Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Теннис
Джокович проиграл Тиму в матче Итогового чемпионата ATP
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл в матче второго тура Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Политика
Путин посетит Бразилию для участия в саммите БРИКС
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Политика
В Киеве представили стратегию по «возвращению» Крыма
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич назвал три направления работы для начала процедуры «возвращения» региона в состав Украины.
Авто
McLaren представил 815-сильный суперкар без крыши и лобового стекла
В линейке Ultimate Series компании McLaren появился двухместный 815-сильный суперкар с открытым кокпитом и без лобового стекла.
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Авто
BMW отзывает в России автомобили для замены двигателя
В уведомлении о добровольном отзыве, которое российское отделение BMW направило в Росстандарт, говорится о том, что под сервисную кампанию подпали автомобили третьей (кузов G20), пятой (G30) и седьмой (G11) серий.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
Общество
Банк «Восточный» подал новый иск к Baring Vostok и Майклу Калви
Арбитражный суд Амурской области зарегистрировал иск банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, о взыскании более 8,8 миллиарда рублей с подконтрольной инвестфонду Baring Vostok компании Evison и старшего партнера фонда Майкла Калви.
Недвижимость
Апартаменты в Москве оказались лучше квартир
По итогам третьего квартала 2019 года средняя стоимость «квадрата» в московских апартаментах массового сегмента составила 182 тысячи рублей, опередив динамику повышения цен на квартиры — 172 тысячи рублей за квадратный метр.
Хоккей
Илью Ковальчука могут вывести из состава «Лос-Анджелеса»
Российского нападающего клуба "Лос-Анджелес Кингз" Илью Ковальчука в скором времени могут вывести из состава команды, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на инсайдерскую информацию из Twitter.
Армия и оружие
На передовой в Донбассе подорвался комбриг ВСУ
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro
Как и ожидалось, компания Apple представила сегодня свой новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro.