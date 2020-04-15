Энергетика

REGNUMREGNUMМЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. «Во втором квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней», — приводит ТАСС текст документа.
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Предсказано падение мирового спроса на нефть до уровня 1995 года

Взгляд.ру05:35

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

REGNUM05:33

Мировой спрос на нефть упал до уровня 1995 года

РИА Новости05:31

МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее падение спроса на нефть в истории

RT на русском05:08

Спрос на нефть в мире упал до уровня 1995 года

РБК04:58

Эксперты предсказали снижение спроса на нефть до рекордных значений в 2020 году

Вечерняя Москва04:15

МЭА ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире из-за коронавируса

ТАСС04:05
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
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Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом

Российская газета 03:53
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Общество

В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
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Новый доступный флагман Honor обошёл по качеству камеры iPhone 11 Pro Max

Эксперты DxOMark провели тестирование камеры Honor 30 Pro+, в рамках которого новый доступный флагман Honor обошёл по качеству камеры iPhone 11 Pro Max.
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Эдгард Запашный в прямом эфире отдал деньги мошенникам

У дрессировщика попросили 50 тысяч рублей, пообещав отдать в ближайшие дни. Завершив прямой эфир, Запашный отправил деньги.
Lenta.ru 05:35
Шоу-бизнес

Тест: что ты знаешь о Гермионе Грейнджер

Роль Гермионы Грейнджер из фильмов про Гарри Поттера прославила Эмму Уотсон на весь мир.
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом

Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости вчера в 10:26
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Происшествия

Житель Ульяновска оштрафован за фейк о коронавирусе

Житель Ульяновска привлечен к административной ответственности за распространение недостоверной информации о коронавирусе.
ТАСС 05:35
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Наука

Яд тарантула может стать безопасной заменой опиоидным обезболивающим

В статье, опубликованной в «Journal of Biological Chemistry», говорится о том, что ученые модифицировали нейротоксический яд тарантула, называемого китайским пауком (Cyriopagopus schmidti), чтобы получить белок, который действует как сильное обезболивающее средство.
ГЛАС.RU 03:35
Происшествия

В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора

В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18
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Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

RT на русском 02:55
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Общество

Названы регионы РФ с новыми случаями заражения коронавирусом

За истекшие сутки в 65 регионах РФ были выявлены 3388 случаев заражения коронавирусом COVID-2019.
Московский Комсомолец 05:39
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Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
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Экономика

«Закон Яровой» готовят к карантину

Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
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Транспорт

Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков

В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу.
Москва 24 04:12
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Политика

Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Комсомольская правда 13 апреля в 16:38
Общество

Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:45
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Происшествия

В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом

Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Общество

Названы профессии, которые предпочитают россияне на фоне коронавируса

На фоне сложившейся из-за коронавируса ситуации россияне чащего всего искали работу водителя.
Газета.Ru 04:40
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Темпы распространения коронавируса в России оценили

Бурных темпов распространения коронавирусной инфекции на территории России удалось избежать, скорее всего, оно продолжится на нынешнем уровне.
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В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама

Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 24 тыс

В России число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 3388, составив 24 490.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

Газета.Ru 00:56
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Общество

Коронавирус охватил 19 районов Нижегородской области

Наибольшее количество заболевших людей, 213 человек, зафиксировали непосредственно в Нижнем Новгороде, на втором месте по количеству случаев COVID-19 находится Павловский район с 22 заболевшими жителями.
RuNews24.ru вчера в 09:05
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