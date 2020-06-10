Энергетика

АБНАБНМировой спрос на газ в 2020 году ждет сильнейшее падение в истории

По данным доклада Международного энергетического агентства (МЭА) мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд кубометров. Если такое падение спроса произойдет, то оно станет самым большим за всю историю газового рынка.
Читать в источнике
Комментировать217

Подробнее о событии

МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

РБК04:00

Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

News.ru00:44

В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru02:45

В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

RT на русском00:53

Мир предупредили о крупнейшем газовом кризисе в истории

Московский Комсомолец02:54

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 09:34, Ашберн
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
265
Шоу-бизнес

Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую

Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
OAnews 02:30
11
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене

На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
32
Происшествия

Кировский экс-министр информационных технологий задержан за растрату

Бывший министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх подозревается в крупной растрате и злоупотреблении полномочиями.
Российская газета 08:35
7
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости 07:45
852
Экономика

Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Энергетическую стратегию до 2035 года, стратегическими целями ТЭК зафиксированы содействие социально-экономическому развитию России, а также укрепление и сохранение позиций в мировой энергетике.
ТАСС 07:58
2
Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 08 июня в 06:53
156
Общество

ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию с коронавирусом, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий невыгодного договора», — отметил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Говорит Москва 08:56
1
Шоу-бизнес

Ургант высмеял Панина после случившегося на похоронах Кокшенова

Актуальные Новости 00:49
6
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
52
Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
122
Общество

МЧС предупреждает москвичей о грозе и граде

До 21:00 в столице прогнозируют дождь, грозу, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
Вести Подмосковья вчера в 08:49
78
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
631
Происшествия

Лидер «тамбовской» ОПГ этапирован в Петербург по делу Старовойтовой

Санкт-Петербургские ведомости 07:41
16
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
597
Фигурное катание

Медведева поддержала американского фигуриста в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева встала на сторону американского спортсмена Адама Риппона в их конфликте с Алексеем Ягудиным.
РИА Новости 09:06
9
Политика

Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
РБК 05:35
3,9K
Авто

Парковку разбитых суперкаров нашли в Дубае

Автор канала рассказала, что обнаружила огромную площадку, на которой базируются разбитые суперкары.
ГЛАС.RU 08:35
2
Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
236
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
931
Происшествия

Адвокаты Михаила Ефремова отказались общаться с прессой

Адвокаты ставшего виновником смертельного ДТП актера Михаила Ефремова отказались общаться с прессой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:12
7
Происшествия

Экс-работница Минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи

Газета.Ru 06:39
61
Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
6,7K
Общество

Расторгуев ответил на обвинения в растрате 200 миллионов рублей

Ранее СМИ рассказали, что фонд Расторгуева получил на реконструкцию офиса сумму, которая в 1,5 раза больше, чем все расходы фонда за последние три года.
Газета.Ru 05:10
1
Происшествия

Адвокаты стрелка Шамсутдинова обратились за помощью к Путину

Адвокат тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на «противоправное бездействие сотрудников второго отдела ВСО ВСУ СК РФ и Военной прокуратуры Восточного военного округа».
URA.Ru 07:41
Игры

В PS Store началась очередная крупная распродажа

Что за неделя, если в PlayStation Store не начинается очередная распродажа — вот и в Sony так подумали, запустив параллельно с «Время играть» ещё одну акцию.
Игромания.ру 07:15
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Деловое.ТВ вчера в 06:12
30
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
37
Игры

Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II

Создатели проекта рассказали, что для игроков уже с первого дня будет доступен пакет обновлений.
Экономика сегодня вчера в 11:23
8
Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

В России нет олигархов - предпринимателей, использующих свои деньги для влияния на политику, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:52
2,8K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное