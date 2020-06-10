Энергетика

ТАССТАССМЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

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Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

Кризис-2020 будет ежегодно замедлять рост спроса на газ на 75 млрд кубов до 2025 г - МЭА

ПРАЙМ00:00
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Насчитывает 29 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Основная заявочная цель организации - содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. В реальности отстаивает интересы стран-импортёров энергоресурсов. Только государства-члены ОЭСР могут стать участниками МЭА.
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