Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

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