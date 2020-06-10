Энергетика
РБКМЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа
По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м. "Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", — говорится в документе.
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Происшествия
В больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова
Ведомости вчера в 01:36
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США взамен титров «Брата-2»
ToDay News Ufa вчера в 23:07
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 04:40
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
Происшествия
Соловьев обрушился с критикой на Ефремова после смертельного ДТП
Народные новости 01:34
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Газета.Ru вчера в 16:25
Политика
Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием
Москва, 10 июня 2020, 08:48 — REGNUM Попытки внести раскол в российское общество в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ будут, вероятно, активизированы.
REGNUM 01:48
Происшествия
Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП
МР7.ру вчера в 14:36
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Происшествия
Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова
Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
Гаджеты
Голосовой помощник «Алиса» появился в умных колонках JBL
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» начал работать в умных колонках JBL – стационарной JBL Link Music и портативной JBL Link Portable, говорится в сообщении «Яндекса».
Ведомости вчера в 05:58
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
ИА InterMedia 08 июня в 05:12
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 08 июня в 07:19
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Армия и оружие
Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя
У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
Экономика
ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей
Платежная компания Qiwi предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающими посредниками при приеме платежей.
РБК 01:30
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
Здоровье
В одной из больниц половине пациентов поставили неправильный диагноз
Оказалось, что в одной из районных больниц врачи ошибаются в половине летальных случаев.
UfaTime.ru вчера в 21:19
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru вчера в 16:51
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт 08 июня в 18:59
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Экономика
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью
Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне «коронавирусного» спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика
Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника, но должен быть готов отвечать на вызовы с его стороны.
RT на русском 08 июня в 10:14
Происшествия
Готовившего теракт красноярского школьника отправят лечиться
Красноярск, 10 июня 2020, 08:46 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет 14-летний подросток, которого обвиняют в изготовлении взрывчатки и подготовке теракта.
REGNUM 01:46
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08 июня в 08:46
Происшествия
В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными
В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Газета.Ru вчера в 13:55
Экономика
Все больше донских предпринимателей могут заплатить налоги позже
Для индивидуальных предпринимателей, которые должны заплатить налог на доходы физлиц до 15 июля, действует отсрочка до 15 октября.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 08 июня в 08:22