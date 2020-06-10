Энергетика
ТАССМЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ
Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русском10 июня в 17:23
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Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Paparazzi.ru 08:26
Происшествия
В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату
Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
РИА Новости 14:17
Авто
Стало известно, почему компания АвтоВАЗ не выпускает минивэны LADA
Car.ru вчера в 14:37
Здоровье
Универсального препарата от COVID-19 пока нет, заявил Мурашко
Универсального препарата от COVID-19 пока нет, разные лекарства назначаются врачом для конкретного пациента, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 10:44
Игры
Hitman 3 выйдет на PlayStation 5 в январе 2021 года
Чемпионат вчера в 16:58
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
Общество
Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Хоккей
СКА обменял Прохоркина в «Магнитку»
Sports.ru вчера в 11:57
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
Общество
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка
В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.
Эхо Москвы 13:03
Политика
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru 14:43
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Политика
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал Минские соглашения никчемными с международно-правовой точки зрения.
РИА Новости 12:33
Здоровье
На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Футбол
Ювентус — Милан 0:0 (1-й тайм)
Стали известны составы «Ювентуса» и «Милана» на ответный полуфинальный матч Кубка Италии.
Спорт-Экспресс 14:22
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
Наука
Радары помогли археологам изучить древнеримский город без раскопок
Группа Миллетта благодаря радарам составила подробную карту поселения Фалерии-Нови, основанного в 241 году до Н.Э. С помощью просвечивания почвы, ученые смогли обнаружить множество скрытых зданий, узнать их размеры и назначения.
RuNews24.ru 10 июня в 09:03
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM 11:47
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Космос
Доказана возможность зарождения жизни при ударе астероида
Японские ученые провели исследование и доказали, что жизнь на Земле действительно могла возникнуть при столкновении нашей планеты с астероидом.
МИР 24 09 июня в 09:05
Политика
Дубайский небоскреб окрасился в цвета российского триколора
Самое высокое здание мира, дубайский небоскреб Burj Khalifa, 12 июня 2020 года окрасилось в цвета российского национального флага.
Русские Эмираты 12:15
Происшествия
В Югре загорелся нефтяной резервуар
В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа горит нефтяной резервуар. Пожар охватил 400 квадратных метров.
BFM.ru 11:09
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08