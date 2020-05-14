Первоначально предполагалось снижение «немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце», говорится в новом отчете. МЭА напоминает, что мировой спрос на нефть упал в прошлом месяце на 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

МЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть

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