Энергетика
Expert.ruМЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть
Первоначально предполагалось снижение «немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце», говорится в новом отчете. МЭА напоминает, что мировой спрос на нефть упал в прошлом месяце на 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.
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Vprognoze.ru вчера в 16:00
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В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
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Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
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Известия вчера в 10:41
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Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Общество
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В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
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В АТОР спрогнозировали открытие туристического сезона на Кипре
Никосия, 14 мая 2020, 12:58 — REGNUM Власти Кипра надеются возобновить въездной туризм в июле 2020 года, об этом 14 мая сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
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Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
Инфорос 04:02
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
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Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Армия и оружие
Китайцы испытали учебный самолет для летчиков морской авиации
Китайская компания Guizhou приступила к летным испытаниям новой версии учебного самолета JL-9, предназначенного для подготовки летчиков морской авиации, в том числе и палубных самолетов.
N+1 03:07
Экономика
ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП
Цифровым путем планируется внедрить и услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Общество
На месторождениях Иркутской области вводится карантин
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Сибирские Новости 03:07
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Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
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Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
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К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
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Общество
Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России
Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
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Ученые модифицировали водоросли, защитив коралл от обесцвечивания
Ученые вывели новый штамм водорослей-динофлагеллят Cladocopium goreaui, способных защитить морские коралловые рифы от выцветания, связанного с повышением температуры воды, сообщается в статье, опубликованной журналом Science Advances.
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Экономика
«Росзарубежнефть» получила долю «Роснефти» в проекте в Венесуэле
Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.
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