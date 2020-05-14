с чего всё началось

Первоначально предполагалось снижение «немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце», говорится в новом отчете. МЭА напоминает, что мировой спрос на нефть упал в прошлом месяце на 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

МЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть

Происшествия В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости На заседании Петроградского районного суда мужчина заявил, что знал об ограничительных мерах, но старался не слушать новости, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Экономика Саудовская Аравия повысила НДС в три раза 11 мая 2020 года стало известно, что правительство Саудовской Аравии приняло решение с июля этого года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с 5% до 15%, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета. 391

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Игры Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники. 153

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