с чего всё началось

Спрос на нефть в мире может упасть во втором квартале текущего года еще на 19,9 млн б/с, сообщает Международное энергетическое агентство свой измененный прогноз.

МЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть

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