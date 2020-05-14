с чего всё началось

Первоначально предполагалось снижение «немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце», говорится в новом отчете. МЭА напоминает, что мировой спрос на нефть упал в прошлом месяце на 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

МЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть

Здоровье Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России. 9

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч человек Во всем мире от коронавируса умерли более 300 тысяч человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 118

Общество В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде. 286

Общество В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 237

Экономика «Татнефть» включена в список крупнейших компаний мира по версии Forbes 23 российские компании попали в новый рейтинг крупнейших публичных компаний мира по версии американского Forbes.

Футбол Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.

Общество Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны. 57

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 5,5K

Футбол Дмитрий Тарасов: Ушел из «Локомотива» с осадком на Кикнадзе Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в очередной раз высказался о своем уходе из московского «Локомотива».

Биатлон У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».

Общество Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. 84