Энергетика
Expert.ruМЭА пересматривает свои прогнозы спроса на нефть
Первоначально предполагалось снижение «немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце», говорится в новом отчете. МЭА напоминает, что мировой спрос на нефть упал в прошлом месяце на 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.
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с чего всё началось
В ежемесячном отчете отмечается, что мобильность населения в Европе и США, а также оживление спроса в Китае оказались на более высоком уровне, чем ожидалось, а «экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление».Коммерсантъ07:22
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Комментарии
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Суд в Одессе снял арест с российского судна
Суд в Одессе снял арест с российского судна, которое было арестовано якобы для обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых на 5,2 миллиона долларов, прокуратура обжалует это решение, сообщается на сайте офиса генпрокурора Украины.
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Москва 24 14:21
Финансы
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи вырос на 0,4% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 74,04 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:06 мск.
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Президент России Владимир Путин заявил, что глава Минобрнауки Фальков переболел коронавирусной инфекцией.
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РИА Новости 10:42
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Николич заключил контракт с «Локомотивом» на два года
Москва, 14 мая 2020, 18:01 — REGNUM «Локомотив» объявил о заключении контракта с сербским специалистом Марко Николичем.
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В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости
На заседании Петроградского районного суда мужчина заявил, что знал об ограничительных мерах, но старался не слушать новости, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Российская газета 12:32
Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы
АиФ Дагестан 12:50
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.
Автоновости дня вчера в 09:47
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Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией
Напомним, авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом была создана по поручению президента России Владимира Путина.
Национальная служба новостей 13:59
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
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Известия 03:20
Происшествия
СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей
Следователи регионального следкома допросили 22-летнюю работницу социального приюта, которая сняла оскорбительное видео с участием воспитанников приюта и выложила в Сети.
Российская газета 11:13
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
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REGNUM вчера в 01:14
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru вчера в 06:04
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
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Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
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Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
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Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
С рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Голос Табасарана 14:11
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 вчера в 11:23
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Политика
В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России
Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс заявила, что издание уверено в точности информации в материале о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 19:27
Общество
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28