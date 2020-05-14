с чего всё началось

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило оценку падения спроса на нефть в этом году на 0,7 млн баррелей в сутки - с 9,3 млн баррелей до 8,6 млн баррелей. Это произошло на фоне начала снятия ограничений на бизнес и на передвижение людей в мире из-за коронавируса.

МЭА пересмотрело прогноз по спросу на нефть

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Общество Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать. 8

Политика Грызлов обвинил Украину в срыве переговоров по прекращению огня По вине Киева участники контактной группы снова не приняли заявление о мерах по прекращению огня, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. 1

Политика Посол России потребовал от NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе Посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России. 1

Общество Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин. 163

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Общество ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге. 2

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Политика ФСБ разрешила отставным офицерам сохранять на память морские кортики Директор ФСБ Александр Бортников разрешил отставным морским офицерам сохранять на память кортики при условии соблюдения условий хранения оружия.

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