Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году

В предыдущем докладе агентство прогнозировало рост спроса на нефть в 2020 году на уровне 1,19 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 370 тыс. баррелей в сутки в сторону понижения. Организация ожидает спрос на нефть в 2020 году на уровне 100,97 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
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