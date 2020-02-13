с чего всё началось

В предыдущем докладе агентство прогнозировало рост спроса на нефть в 2020 году на уровне 1,19 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 370 тыс. баррелей в сутки в сторону понижения. Организация ожидает спрос на нефть в 2020 году на уровне 100,97 млн баррелей в сутки.

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году

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