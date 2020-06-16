Энергетика
ТАССМЭА улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировому спросу на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, ожидает его падения в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки вместо 8,6 млн баррелей в сутки месяцем ранее.
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МЭА спрогнозировало снижение глобального спроса на нефть в 2020 году на 8,1 млн б/с
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