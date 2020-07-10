Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение объема поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году до 62,65 млн баррелей в сутки, следует из доклада агентства. Относительно показателя 2019 года объем поставок может снизиться на 2,98 млн баррелей в сутки.

МЭА повысило прогноз по поставкам нефти странами вне ОПЕК в 2020 году

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