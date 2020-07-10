Энергетика
Rambler News ServiceМЭА повысило прогноз по поставкам нефти странами вне ОПЕК в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение объема поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году до 62,65 млн баррелей в сутки, следует из доклада агентства. Относительно показателя 2019 года объем поставок может снизиться на 2,98 млн баррелей в сутки.
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Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 27 июля
"Приняла решение о продлении режима обязательной самоизоляции до 27 июля включительно", - сказала Комарова.
ТАСС 05:47
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Интерфакс 10:22
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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Политика
РПЦ отреагировала на решение Турции по собору Святой Софии
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Госсовет Турции отменил решение правительства страны от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей и разрешил снова использовать его как мечеть.
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Здоровье
Японский препарат признали неэффективным в лечении коронавируса
Народные новости 09:18
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Политика
Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году
Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
News.ru 06:42
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Автоспорт
Шварцман стал 6-м в суперплотной квалификации Формулы 2
Все пилоты и команды Формулы 2 Роберт Шварцман показал 6-й результат, проиграв Цуноде меньше двух десятых и оказавшись в протоколе на 4 позиции выше своего напарника Мика Шумахера.
Motorsport.com Россия 11:50
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Происшествия
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 08:12
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает издание speedme.ru, продажи нового Toyota Corolla Cross в Таиланде начнутся в этом месяце.
32CARS.ru вчера в 01:15
Здоровье
Где выявили 77 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
Выздоровели больше половины пациентов – 3504, в том числе 40 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, Похвистнево, 58 человек из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля завершили амбулаторное лечение.
Терра 06:39
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
BFM.ru вчера в 08:15
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Газизова генеральным директором клуба
Московский футбольный клуб "Спартак" официально объявил о назначении Шамиля Газизова новым генеральным директором клуба.
Российская газета 06:52
Общество
Академик РАН Евгений Шляхто призвал не бояться высокой смертности в Петербурге
Российский ученый и академик РАН Евгений Шляхто призвал не бояться высокой смертности в Петербурге.
Мойка78 11:56
Общество
«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля
Коммерсантъ 11:00
Общество
Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов
В Инстаграме уроженка города Лубны опубликовала фотографию и сообщила, что она попала книгу рекордов Украины, как женщина с самой большой натуральной грудью.
Газета DAILY 12:34
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
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Ведомости 11:00
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 07:24
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 12:18
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
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Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый руль для моделей Lada
Компания "АвтоВАЗ" получила патент на новый мультируль, дополненный кнопками, а также на рамку селектора автоматической КПП.
Новые автомобили 09:05
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Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Наука
Причиной возникновения депрессии оказался вирус
Содержащийся в вирусе ген SITH-1 начинает вырабатывать белок SITH-1, а тот, в свою очередь, направляет кальций в клетки луковицы и убивает их.
Naked Science 08:30