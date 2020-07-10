Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение объема поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году до 62,65 млн баррелей в сутки, следует из доклада агентства. Относительно показателя 2019 года объем поставок может снизиться на 2,98 млн баррелей в сутки.

МЭА повысило прогноз по поставкам нефти странами вне ОПЕК в 2020 году

Политика Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17 Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.

Технологии В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений». 42

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов. 1

Политика МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. 8

Наука В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина Ученые из Чарльстонского колледжа (США) обнаружили в штате Южная Каролина почти полный скелет доисторического дельфина Ankylorhiza tiedemani, жившего около 25 миллионов лет назад и достигавшего пяти метров в длину.

Общество Голикова назвала критерии для возобновления полетов за рубеж В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал здоровье людей главным в вопросе возобновления авиасообщения.

Наука Ученые нашли необычный способ диагностировать коронавирус Группа ученых из MIT рассказала о способе диагностики коронавируса по голосу.

Армия и оружие «Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией «Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. 298

Происшествия Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона. 228

Происшествия Анонсированы «сенсационные» данные о группе Дятлова Как сообщает сайт KP.RU, в ходе пресс-конференции впервые прозвучит ряд сенсационных заявлений.

Футбол Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на 3 матча Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги.

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 23

Политика Украина потратила в этом году $3,6 млн на «стену Яценюка» Власти Украины в текущем году уже потратили $3,6 млн из 14,8 заявленных на реализацию проекта «Стена» по возведению сооружений на границе с Россией.

Общество Летальность коронавируса в России в мае составила от 2,48% до 4,14% Летальность коронавирусной инфекции в России в мае в зависимости от методики подсчета составила от 2,48% до 4,14%, следует из подсчетов ТАСС на основе озвученных в пятницу данных Росстата. 17

Шоу-бизнес Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты». 10

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 2,9K