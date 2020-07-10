Энергетика
Rambler News ServiceМЭА повысило прогноз по поставкам нефти странами вне ОПЕК в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует снижение объема поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2020 году до 62,65 млн баррелей в сутки, следует из доклада агентства. Относительно показателя 2019 года объем поставок может снизиться на 2,98 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Технологии
В работе приложений на iOS произошел масштабный сбой
На платформе для разработчиков Facebook сообщается, что компания «осведомлена и расследует увеличение количества ошибок в iOS SDK, что приводит к сбою некоторых приложений».
Коммерсантъ 08:38
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Футбол
Капитан «Ливерпуля» Хендерсон выбыл до конца сезона
Советский спорт 08:55
Наука
В Южной Каролине обнаружили останки древнего пятиметрового дельфина
Ученые из Чарльстонского колледжа (США) обнаружили в штате Южная Каролина почти полный скелет доисторического дельфина Ankylorhiza tiedemani, жившего около 25 миллионов лет назад и достигавшего пяти метров в длину.
Naked Science 10:14
Общество
Голикова назвала критерии для возобновления полетов за рубеж
В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал здоровье людей главным в вопросе возобновления авиасообщения.
Известия 11:19
Наука
Ученые нашли необычный способ диагностировать коронавирус
Группа ученых из MIT рассказала о способе диагностики коронавируса по голосу.
РИА Новости 10:31
Армия и оружие
«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией
«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
Рамблер вчера в 01:55
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Происшествия
Анонсированы «сенсационные» данные о группе Дятлова
Как сообщает сайт KP.RU, в ходе пресс-конференции впервые прозвучит ряд сенсационных заявлений.
Московский Комсомолец 10:04
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на 3 матча
Как стало известно Sport24, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча с «Локомотивом» дисквалифицирован на три игры российской Премьер-Лиги.
Sport24.ru 10:04
Армия и оружие
«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С
Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
ТАСС вчера в 13:22
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Политика
Украина потратила в этом году $3,6 млн на «стену Яценюка»
Власти Украины в текущем году уже потратили $3,6 млн из 14,8 заявленных на реализацию проекта «Стена» по возведению сооружений на границе с Россией.
Известия 11:37
Армия и оружие
В России появятся мобильные полки ПВО, оснащенные ЗРПК «Панцирь»
В России начинается формирование полков ПВО мобильного резерва, укомплектованных зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь".
Тульская служба новостей 05:29
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости 10:46
Общество
Летальность коронавируса в России в мае составила от 2,48% до 4,14%
Летальность коронавирусной инфекции в России в мае в зависимости от методики подсчета составила от 2,48% до 4,14%, следует из подсчетов ТАСС на основе озвученных в пятницу данных Росстата.
ТАСС 11:21
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 09:52
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч
Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53
Общество
Журналисты раскритиковали Навального за его ролик про Сафронова
Журналисты обрушились на блогера Алексея Навального с критикой после его ролика на youtube-канале «Навальный LIVE».
URA.Ru 05:28
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Министерство здравоохранения начало контролировать ситуацию, вызванную дефицитом лекарства «Винкристин», который предназначен для лечения онкобольных.
Live24 08:02
Наука
Причиной возникновения депрессии оказался вирус
Содержащийся в вирусе ген SITH-1 начинает вырабатывать белок SITH-1, а тот, в свою очередь, направляет кальций в клетки луковицы и убивает их.
Naked Science 08:30
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает издание speedme.ru, продажи нового Toyota Corolla Cross в Таиланде начнутся в этом месяце.
32CARS.ru вчера в 01:15