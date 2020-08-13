Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,4 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,31 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъ12 августа в 09:11
Подробнее о событии
Газета.Ru

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Газета.Ruвчера в 12:08
Финмаркет

МЭА понизило оценку спроса на нефть в этом году до 91,9 млн б/с, в 2021 г. - до 97,1 млн б/с

Финмаркетвчера в 04:21
ПРАЙМ

Цены на нефть ускоряют снижение на опасениях за спрос

ПРАЙМвчера в 11:20
Lenta.ru

Определено будущее нефти

Lenta.ruвчера в 06:09
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с

ТАССвчера в 04:23
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК начала дешеветь

Росбалтвчера в 10:45
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъ12 августа в 09:11

В ВОЗ назвали возможные очаги коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса.
В ВОЗ назвали возможные очаги коронавируса
Lenta.ru23:42
1

Пушков назвал абсурдным призыв к санкциям против России из-за Белоруссии

Москва, 14 августа 2020, 07:13 — REGNUM Призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии назвал абсурдным глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Пушков назвал абсурдным призыв к санкциям против России из-за Белоруссии
REGNUM00:13
32

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новостивчера в 04:27
135

Два очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Бостоном»

«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2. На шайбы Давида Крейчи и Брэда Маршанда гости ответили точными бросками Теуво Терявяйнена, Андрея Свечникова и Дуги Хэмилтона.
Спорт-Экспресс22:47

Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и пообещал рассказать, как американский лидер якобы занимался обманом на президентских выборах при помощи России.
РИА Новости21:10

Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия20:00

Дегтярев встретил жену и двоих сыновей в аэропорту Хабаровска

Ранее Дегтярев сообщал журналистам, что рассчитывает, что семья, которую он не видел с 20 июля после назначения на должность врио губернатора Хабаровского края, вскоре приедет к нему в Хабаровск.
Интерфакс - Россия21:43
24