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Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,4 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,31 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъ12 августа в 09:11
Подробнее о событии
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с

ТАССвчера в 04:23
ПРАЙМ

Цены на нефть ускоряют снижение на опасениях за спрос

ПРАЙМвчера в 11:20
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК начала дешеветь

Росбалтвчера в 10:45
Lenta.ru

Определено будущее нефти

Lenta.ruвчера в 06:09
Газета.Ru

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Газета.Ruвчера в 12:08
Финмаркет

МЭА понизило оценку спроса на нефть в этом году до 91,9 млн б/с, в 2021 г. - до 97,1 млн б/с

Финмаркетвчера в 04:21
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъ12 августа в 09:11

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ruвчера в 10:21
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На Сахалине будут судить санитарку, допустившую смерть девочки в интернате

Прокурором Тымовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
Сахалин.Инфо19:13

Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Mediaвчера в 13:08
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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Дудкин: Лукашенко должен извиниться перед Россией, чтобы заручиться ее поддержкой

Военный эксперт Юрий Дудкин специально для Украина.ру рассказал о перспективах белорусских протестов, в частности: — что, по мнению эксперта, должны сделать люди, поддержавшие Лукашенко на президентских выборах; — каков реальный масштаб фальсификаций на белорусских выборах; — о реальном рейтинге Лукашенко; — судьба белорусского ОМОНа в случае "победы" оппозиции.
Украина.рувчера в 12:41
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Трамп считает, что из-за голосования по почте в выборы в США могут вмешаться другие страны

Президент США Дональд Трамп полагает, что предстоящие в ноябре президентские выборы в США будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа, поскольку на них можно будет проголосовать по почте.
ТАСС18:40

США наступают на Россию через Польшу

Насколько новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве отвечает интересам Варшавы Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе запланированного на 15 августа визита в Варшаву намеревается подписать новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве.
Еженедельник Звезда11 августа в 22:20