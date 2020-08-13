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Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,4 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,31 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 09:11
Подробнее о событии
Газета.Ru

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Газета.Ru12:08
ПРАЙМ

Цены на нефть ускоряют снижение на опасениях за спрос

ПРАЙМ11:20
Lenta.ru

Определено будущее нефти

Lenta.ru06:09
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК начала дешеветь

Росбалт10:45
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с

ТАСС04:23
Финмаркет

МЭА понизило оценку спроса на нефть в этом году до 91,9 млн б/с, в 2021 г. - до 97,1 млн б/с

Финмаркет04:21
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 09:11

СК Белоруссии отрицает следственные действия в офисе «Яндекса»

«Следственный комитет и Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах "Яндекс" и Uber»,— сообщается в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ09:06

В Петербурге арестовали начальника отдела Госстройнадзора за взятку

По версии следствия, летом 2018 года начальник отдела Госстройнадзора Пономарев и начальник сектора санитарно-эпидемиологического надзора Соловьева получили взятку за сокрытие и невыявление нарушений при строительстве многофункционального комплекса на проспекте Обуховской обороны.
Телеканал Санкт-Петербург14:56

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъ14:59
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ru15:20
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66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка

66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка В период самоизоляции, в котором оказалась вся страна, Любовь Успенская рассказывала подписчикам, что наконец отдохнула от семейных скандалов и у нее появилось свободное время заняться домашними делами и даже начала практиковать йогу.
Вокруг ТВ16:07
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Палестина отозвала своего посла из ОАЭ

«По указанию президента Государства Палестина Махмуда Аббаса палестинский посол в срочном порядке отзывается из ОАЭ после трехстороннего заявления США, Израиля и Эмиратов о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ», — цитирует заявление главы внешнеполитического ведомства информационное агентство WAFA.
Известия16:31

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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