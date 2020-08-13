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Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,4 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,31 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 09:11
Подробнее о событии
Росбалт

МЭА обновило прогноз падения мирового спроса на нефть

Росбалт04:43
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году до 8,1 млн б/с

ТАСС04:23
Lenta.ru

Миллионы тонн нефти оказались никому не нужны

Lenta.ruвчера в 11:34
ПРАЙМ

МЭА ждет рекордного падения добычи нефти в США по итогам года

ПРАЙМ04:57
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Rambler News Service04:52
Финмаркет

МЭА понизило оценку спроса на нефть в этом году до 91,9 млн б/с, в 2021 г. - до 97,1 млн б/с

Финмаркет04:21
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 09:11

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА "Новости".
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Газета.Ru05:25
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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Срок подачи заявки на «дезинфекционную» субсидию продлили. На два дня

Минэкономразвития разработало проект правительственного постановления, которым предлагается продлить срок приема заявлений на «дезинфекционные» субсидии на один месяц - до 15 сентября.
Главная книга05:19

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
РИА Новости04:33
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О сокращениях штата и зарплат слышали 12% жителей Саратова

С показателем 12% Саратов занял 61-е место в рейтинге крупных городов РФ и 10-е в ПФО по доле населения, знающего об увольнениях персонала и сокращениях фонда оплаты труда в период "закрытия" экономики в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
СаратовБизнесКонсалтинг04:32

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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