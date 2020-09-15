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Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,42 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,4 млн баррелей в сутки.В источнике
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Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по поставкам нефти странами вне ОПЕК в 2020 году

Rambler News Service05:13
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз по падению спроса на нефть до 8,4 млн б/с

ТАСС04:41
ПРАЙМ

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

ПРАЙМ05:21
REGNUM

МЭА изменило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

REGNUM10:59
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Коммерсантъвчера в 09:01
Взгляд.ру

ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в мире

Взгляд.рувчера в 08:28
РЕН ТВ

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть

РЕН ТВвчера в 08:03

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Марат Баширов: Лукашенко должен послать чёткие сигналы, в какой форме он видит интеграцию с Россией

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет найти выход из кризисной ситуации в республике с помощью России, заинтересованной в углублении интеграционных процессов, что напрямую зависит от решений самого Лукашенко.
Украина.ру11:30

В Ярославской области убиты две девочки

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
REGNUM11:44
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Зеленский выступил против переноса переговоров по Донбассу в Вену

Зеленский отметил, что несмотря на то, что Австрия поддерживает Украину в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе и в санкционном, обсуждать вопрос переноса заседаний трехсторонней контактной группы из Минска в Вену рано.
Московский Комсомолец10:48

Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnskвчера в 14:05
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