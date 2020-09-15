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Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,42 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,4 млн баррелей в сутки.В источнике
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Интерфакс

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Интерфакс05:00
Lenta.ru

Россия продолжила нарушать сделку ОПЕК+

Lenta.ru07:23
Вести.Ru

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Вести.Ru06:19
РБК

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз спроса на нефть

РБК07:43
Газета.Ru

США, Европа и Япония в августе сократили запасы нефти на 30 млн баррелей

Газета.Ru04:59
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз по падению спроса на нефть до 8,4 млн б/с

ТАСС04:41
Известия

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Известия04:34

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»

«Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.
REGNUM08:18
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Грузия намерена защитить себя от российских ВКС под израильским щитом

«Если Россия и Грузия вступят в войну во второй раз, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО», — написал в заключении обозреватель Forbes.
Политика Сегодня04:58
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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