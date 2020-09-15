МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году
Смотрите также
Лукашенко поручил помочь застрявшим на границе паломникам-хасидам
Полиция задержала организатора хищения 1 млрд рублей на рынке Forex
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»
Похудевшая МакSим удалила все фотографии из Instagram
В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»
Истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщик США над Беринговым морем
У Ефремова появился новый адвокат
Путин сообщил об эффективной борьбе с коронавирусом в стране
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
Серия взрывов и пожар произошли на складе боеприпасов в Чехии
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
Грузия намерена защитить себя от российских ВКС под израильским щитом
Гинцбург объяснил необходимость массовой вакцинации от коронавируса
В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального
Toyota RAV4 возглавил рейтинг самых угоняемых автомобилей в России
Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию
Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2020 году ухудшился
EIA: Добыча нефти в США в октябре сократится на 0,9%
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы
Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
У Ефремова появился новый адвокат
Рогозин заявил о намерении отправить миссию на Венеру
Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,42 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,4 млн баррелей в сутки.В источнике
Подробнее о событии