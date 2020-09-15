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Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,42 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,4 млн баррелей в сутки.В источнике
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РБК

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз спроса на нефть

РБК07:43
Lenta.ru

Россия продолжила нарушать сделку ОПЕК+

Lenta.ru07:23
Интерфакс

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Интерфакс05:00
Вести.Ru

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Вести.Ru06:19
Газета.Ru

США, Европа и Япония в августе сократили запасы нефти на 30 млн баррелей

Газета.Ru04:59
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз по падению спроса на нефть до 8,4 млн б/с

ТАСС04:41
Известия

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Известия04:34

Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
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Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках

Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
КТВ-Луч08:54
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости10:55
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МИД Украины назвал условие для восстановления водоснабжения Крыма

В ведомстве отметили, что такая позиция основана на нормах международного права, и назвали любые заявления о нарушениях этих норм Украиной в связи с прекращением водоснабжения ничтожными с точки зрения международного права и призванными к тому, «чтобы назначить виновного за расходы, которые несёт Россия», передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты08:29
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