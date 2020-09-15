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Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,42 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,4 млн баррелей в сутки.В источнике
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РБК

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз спроса на нефть

РБК07:43
Известия

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Известия04:34
Интерфакс

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Интерфакс05:00
Газета.Ru

США, Европа и Япония в августе сократили запасы нефти на 30 млн баррелей

Газета.Ru04:59
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз по падению спроса на нефть до 8,4 млн б/с

ТАСС04:41
Lenta.ru

Россия продолжила нарушать сделку ОПЕК+

Lenta.ru07:23
ПРАЙМ

МЭА: ОПЕК+ в августе выполнила сделку на 97%, Россия - на 98%

ПРАЙМ04:10

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

Защитник «Зенита» Круговой принял мяч пятой точкой. Евсеев отреагировал

Защитник «Зенита» Данил Круговой оригинальным образом обработал мяч во время матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:1). В начале второго тайма футболисты гостей попытались выдвинуться в атаку, однако один из них отдал неудачный длинный пас.
Чемпионат08:37

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
1,3K

Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S

На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
Игромания.ру02:38

СК завершил расследование дела в отношении совладельца «Зимней вишни»

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" и собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Российская газета09:05
8

ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Вести.Ru04:30
6

В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим

Ранее во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского блогера Алексея Навального.
РИА Новости08:52