МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году
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Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,42 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,4 млн баррелей в сутки.В источнике
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