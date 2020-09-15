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Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,42 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,4 млн баррелей в сутки.В источнике
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REGNUM

МЭА изменило прогноз по спросу на нефть в 2020 году

REGNUM10:59
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Коммерсантъвчера в 09:01
Газета.Ru

США, Европа и Япония в августе сократили запасы нефти на 30 млн баррелей

Газета.Ru04:59
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз по падению спроса на нефть до 8,4 млн б/с

ТАСС04:41
ПРАЙМ

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

ПРАЙМ05:21
Финмаркет

Нефтяные запасы в ОЭСР в июле превысили средний показатель за 5 лет

Финмаркет05:23
РЕН ТВ

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть

РЕН ТВвчера в 08:03

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАСС14:09
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Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъ12:29
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Генетики научились превращать самцов в «суррогатных отцов»

Эксперименты на быках, хряках и козлах, проводимые группой американских ветеринаров и специалистов в области генетики, помогли вывести стерильных самцов, которые могут выступать в роли «суррогатных отцов».
Discover2410:48
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известия07:03
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