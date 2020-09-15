Энергетика
Rambler News ServiceМЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2020 году до 3,42 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2020 году составит 3,4 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7413 источников, обновлено в 17:59, Ашберн
Происшествия
Тела двух девочек обнаружили в квартире в Рыбинске
Тела двух девочек с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов в городе Рыбинске Ярославской области.
ТАСС 12:36
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомости 13:45
Происшествия
Военные Балтфлота эвакуировали иностранного моряка
«Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе», — приводит РИА Новости слова представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
RT на русском 16:26
Общество
Авиакомпании РФ начали запрашивать допуски к рейсам за рубеж
Согласно опубликованным материалам, российские перевозчики хотят получить право летать не только в открытые правительством страны, но и запастись допусками в еще закрытые.
Интерфакс 01:52
Гаджеты
Apple выпустила версии iOS 14 GM и iPadOS 14 GM
Если у вас установлена бета-версия iOS 14 или iPadOS 14 для разработчиков, то вы можете загрузить это обновление на свой iPhone или iPad уже прямо сейчас, чтобы увидеть все новые функции и исправления, включенные в последнюю версию мобильной операционной системы Apple.
МИТ 15:31
Киберспорт
В Fall Guys появился античит и изменились некоторые режимы
CyberSport.ru 10:43
Общество
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры.
РБК 03:31
Общество
Эксперт по химоружию оценил первое фото Навального после комы
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил фотографию, которую Алексей Навальный опубликовал после выхода из комы.
Общественная служба новостей 13:00
Здоровье
Гастроэнтеролог Алексей Буеверов назвал вредные для печени продукты
Есть продукты, которые могут привести к хроническому поражению печени.
Уфимские Заметки 09:19
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
РИА Новости 15:54
Политика
Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада
В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали.
Российская газета 12:27
Политика
В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин
«Поскольку формат визита был существенно урезан и изменён по решению германской стороны, то наш министр принял такое решение об отмене визита», — цитирует РИА Новости Пескова.
CT news 10:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Волочковой женится на телеведущей
Некоторые подписчики предположили, что «Волочкова будет в бешенстве».
Evo-rus.com 10:11
Гаджеты
Realme анонсировала выход смартфона C15 на российский рынок
Продажи новой модели стартуют 22 сентября. Realme анонсировала выход нового бюджетного смартфона Realme C15 для России.
Деловое.ТВ 09:34
Экономика
В России предупредили о резком росте цен на сигареты
Как пояснил директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев, предложение о повышении акцизов на 20 процентов приведет к значительному росту средневзвешенной цены пачки сигарет — до 140 рублей.
Lenta.ru 17:30
Происшествия
Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра
Против бывшего футболиста сборной России Романа Широкова завели уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 04:43
Общество
В Испании запретили фонд Франсиско Франко, восхвалявший фашистов
Закон демократической памяти, запрещающий в Испании деятельность организаций, восхваляющих диктатуры, утвержден 15 сентября Советом министров Испании, сообщил телеканал La Sexta.
ИА Красная Весна 09:07
Игры
Трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2: физика стрельбы на сверхдальних дистанциях
Компания CI Games выпустила небольшой трейлер и первые скриншоты своего будущего шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ролик обыгрывает то, что CI Games описывает как одно из самых важных изменений игрового процесса во второй части: снайперскую стрельбу на сверхдальних дистанциях.
3DNews 13:50
Гаджеты
Apple представила новые планшеты iPad 8 и iPad Air
Американская Apple провела презентацию iPad 8 и iPad Air.
Экономика сегодня 14:59
Политика
Нидерланды высказались против экстерриториальных санкций США
Нидерланды не поддержали практику введения экстерриториальных санкций США, касающихся европейский компаний, заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок 15 сентября во время онлайн-конференции, организованной американским фондом «Наследие».
ИА Красная Весна 16:14
Политика
Алексей Навальный после лечения собирается вернуться в Россию
Известный блогер собирается вернуться в Россию как только позволит состояние здоровья.
ToDay News Ufa 13:43
Хоккей
Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Победную шайбу забросил российский форвард Денис Гурьянов. Для него этот гол стал девятым в 21 матче плей-офф Кубка Стэнли.
Деловое.ТВ 07:23
Общество
Вылечившийся от COVID-19 может распространять вирус до 90 дней
Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума РАН.
Ведомости 05:26
Политика
Главу Минздрава США призвали уйти в отставку из-за хаоса в борьбе с COVID
Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер призвал министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара подать в отставку, так как тот не смог противостоять президенту Дональду Трампу в борьбе с распространением коронавируса, сообщает издание The Hill.
РБК 17:50
Общество
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
RT на русском вчера в 10:37
Энергетика
В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, сколько российский «Газпром» заплатит Украине за транзит газа в 2020 году.
RT на русском 17:31