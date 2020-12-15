Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Rambler News Service
Rambler News Service

МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2021 году

Piter.tv
Rambler News Service
Новая газета
News.ru
ФАН
BFM.ru
Росбалт
ИА Красная Весна
ПРАЙМ
Вести.Ru
OilCapital.ru
Profinance.ru
В предыдущем докладе МЭА ожидало роста спроса на российскую нефть в 2021 году до 3,52 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 40 тыс. баррелей в сутки в сторону повышения. При этом агентство ожидает снижения спроса на российскую нефть в 2020 году до 3,44 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста по мировому спросу на нефть в 2021 году — на 170 тыс. баррелей в сутки, до 5,7 млн баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада
 организации.
Коммерсантъ05:11
Подробнее о событии
Финмаркет

Фьючерсный нефтерынок перешел в бэквордацию, но неопределённость рынка сохраняется - МЭА

Финмаркет04:40
Вести.Ru

МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021 г

Вести.Ru05:33
Коммерсантъ

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Коммерсантъ05:11
OilCapital.ru

Рост спроса на нефть в 2021 году составит 5,7 млн б/с — МЭА

OilCapital.ru10:22
ТАСС

Профицит нефти в мире может достичь 0,6 млрд баррелей в 2021 году

ТАСС04:34
ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

ПРАЙМ04:05
News.ru

МЭА повысило прогноз по росту добычи нефти вне ОПЕК+

News.ru04:15

РФС отказался переносить заседание КДК по просьбе «Спартака»

Российский футбольный союз отказался переносить на другой день заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором будут рассмотрены инциденты, произошедшие на матче "Сочи" - "Спартак".
Российская газета05:15

Состоялась презентация научного центра, объединяющего народы «Большого Алтая»

В программе международной презентации состоялись прямые включения на площадки ТАСС, вузов партнеров проекта, трансляции из более чем десятка городов России и стран, объединённых тематикой "Большого Алтая".
SM News Барнаул02:38