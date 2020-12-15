МЭА повысило прогноз по спросу на российскую нефть в 2021 году
В предыдущем докладе МЭА ожидало роста спроса на российскую нефть в 2021 году до 3,52 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 40 тыс. баррелей в сутки в сторону повышения. При этом агентство ожидает снижения спроса на российскую нефть в 2020 году до 3,44 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста по мировому спросу на нефть в 2021 году — на 170 тыс. баррелей в сутки, до 5,7 млн баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада
организации.
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