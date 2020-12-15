В предыдущем докладе МЭА ожидало роста спроса на российскую нефть в 2021 году до 3,52 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 40 тыс. баррелей в сутки в сторону повышения. При этом агентство ожидает снижения спроса на российскую нефть в 2020 году до 3,44 млн баррелей в сутки.

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