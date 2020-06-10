Энергетика
ГородовойМЭА предсказало крупнейшее падение спроса на газ
Международное энергетическое агентство (МЭА) представило доклад, посвященный рынку газа. Прогнозы агентства неутешительны — по его данным, к концу 2020 года газовые рынки ждет «самый большой зафиксированный шок спроса» за всю историю — то есть, рекордное годовое падение мирового спроса на газ.
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Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Происшествия
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
Политика
В Нидерландах отложили слушания по делу о крушении Boeing в Донбассе
Суд в Нидерландах отложил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года до 22 июня, заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.
Взгляд.ру 10:52
Общество
"Это не покажут на CNN...": Русская журналистка дала оригинал заявления полицейского Нью-Йорка
Корреспондентка "Вести ФМ" Вера Десятова в своём Telegram-канале опубликовала видеообращение главы профсоюза полиции Нью-Йорка Майка О’Мира к прессе и общественности.
Царьград 02:22
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Политика
Путин разобрал бумаги во время совещания
Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию сферы IT и связи занялся разбором бумаг на своем столе.
Lenta.ru 09:50
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
На одном из рынков Симферополя ФСБ предотвратила теракт, который готовили поддерживаемые украинскими радикалами пять граждан РФ.
Российская газета 07:59
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Общество
В Китае смогли решить главную проблему Tesla
РЕН ТВ вчера в 08:50
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Футбол
Агент Деспотовича: Веду переговоры с одним российским клубом
Юрий Горбенко, представляющий интересы Джордже Деспотовича, рассказал о дальнейших планах экс-форварда «Оренбурга».
Советский спорт 10:57
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Космос
Зафиксирован загадочный феномен черной дыры
Феномен, названный «сердцебиением», был впервые зафиксирован в 2007 году у сверхмассивной черной дыры, удаленной от Земли на 600 миллионов световых лет.
Lenta.ru 09:43
Путешествия
Отдых на российских курортах подорожает на треть
Стоимость путёвок на российские курорты может подорожать на 30%.
Северпост вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
Происшествия
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
Здоровье
В Белгородской области 17 работников больницы заразились коронавирусом
В Белгородской области коронавирусом заболели еще 73 человека 2020-06-10 14:30:00 Как стало известно, заражение произошло в Грайворонской ЦРБ.
МОЁ! Оnline Белгород 09:56
Футбол
«Челси» может подписать бразильца, которым интересовалось «Динамо»
Полузащитник "Фламенго" Жерсон, интерес к которому проявляло московское "Динамо", может вернуться в Европу.
Soccer.ru 09:19
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 14% прошедших тесты россиян
Тестирование на антитела в России прошли 650 тыс. человек, по его итогам иммунитет выявили почти у 14%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 06:52
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45