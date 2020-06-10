Энергетика
ИзвестияМЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русскомвчера в 17:23
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Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Общество
«Морской старт» договаривается с покупателем
S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
Кино
Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max
РБК вчера в 04:03
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости вчера в 06:46
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Финансы
Нацбанк Украины понизил учетную ставку
"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка.
Газета.Ru 07:16
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц
В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
Общество
Пропуска в Краснодарском крае отменены
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
Газета.Ru 07:23
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Армия и оружие
«Угрозы» остались: генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы
Страны Североатлантического альянса должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.
Газета.Ru 08:00
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа
Восьмилетний мальчик выжил в Калужской области, упав из окна квартиры на пятом этаже, откуда он пытался выбраться после того, как его одного закрыл уехавший на заработки в Москву на несколько дней отец, сообщает в четверг прокуратура региона.
РИА Новости 06:44
Происшествия
Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник
Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
Экономика
Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года.
Компания вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 07:00
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Политика
В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США
В Кремле сожалеют в связи с планами республиканцев из Палаты представителей Конгресса по новым жестким санкциям в отношении России и рассчитывают, что они так и останутся на уровне заявлений.
Российская газета 05:54
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Армия и оружие
Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста
СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra вчера в 14:58
Футбол
Ученые выяснили, что Месси играет в два раза лучше Роналду
Оказалось, что первый играет в футбол в два раза лучше, чем его португальский конкурент.
Народные новости 06:07
Политика
Песков напомнил о позиции Кремля по урегулированию в Донбассе
Усилия всех участников процесса по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:25
Происшествия
Сотрудника генконсульства США в Турции приговорили
Суд в Турции приговорил сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза к лишению свободы сроком на восемь лет и девять месяцев за «пособничество террористической группировке», сообщил телеканал «Хабер тюрк».
Взгляд.ру 07:53
Политика
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
RT на русском 05:09
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01