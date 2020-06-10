Энергетика

ИзвестияИзвестияМЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ

RT на русскомвчера в 17:23

Обвал на газовом рынке: эксперты оценили последствия для России

ПРАЙМвчера в 09:29

Сбои и манипуляции. Как биткоин и газ могут подешеветь до $0

РБКвчера в 13:16

Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

Московский Комсомолецвчера в 11:16

США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

Взгляд.рувчера в 13:35

Миру предрекли крупнейший газовый кризис в истории

Lenta.ruвчера в 01:01

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАССвчера в 00:18
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Газета.Ru 04:26
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Общество

«Морской старт» договаривается с покупателем

S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
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Кино

Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК вчера в 04:03
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Политика

Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Ведомости вчера в 06:46
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Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
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Финансы

Нацбанк Украины понизил учетную ставку

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка.
Газета.Ru 07:16
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц

В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
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Общество

Пропуска в Краснодарском крае отменены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
Газета.Ru 07:23
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Армия и оружие

«Угрозы» остались: генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы

Страны Североатлантического альянса должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.
Газета.Ru 08:00
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Происшествия

Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа

Восьмилетний мальчик выжил в Калужской области, упав из окна квартиры на пятом этаже, откуда он пытался выбраться после того, как его одного закрыл уехавший на заработки в Москву на несколько дней отец, сообщает в четверг прокуратура региона.
РИА Новости 06:44
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Происшествия

Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник

Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
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Экономика

Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года.
Компания вчера в 11:17
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Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 07:00
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Общество

В Нижегородской области отменят QR-коды

QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
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Политика

В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США

В Кремле сожалеют в связи с планами республиканцев из Палаты представителей Конгресса по новым жестким санкциям в отношении России и рассчитывают, что они так и останутся на уровне заявлений.
Российская газета 05:54
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Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
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Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
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Армия и оружие

Украина вооружится тремя дивизионами «уничтожителей» Крымского моста

СМИ сообщили, что Украина намерена вооружиться тремя дивизионами комплексов ЖК-360МЦ «Нептун» с крылатыми ракетами Р-360.
Ferra вчера в 14:58
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Футбол

Ученые выяснили, что Месси играет в два раза лучше Роналду

Оказалось, что первый играет в футбол в два раза лучше, чем его португальский конкурент.
Народные новости 06:07
Политика

Песков напомнил о позиции Кремля по урегулированию в Донбассе

Усилия всех участников процесса по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:25
Происшествия

Сотрудника генконсульства США в Турции приговорили

Суд в Турции приговорил сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза к лишению свободы сроком на восемь лет и девять месяцев за «пособничество террористической группировке», сообщил телеканал «Хабер тюрк».
Взгляд.ру 07:53
Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

RT на русском 05:09
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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