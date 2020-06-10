Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.

Общество «Морской старт» договаривается с покупателем S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch. 22

Происшествия Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости. 5

Финансы Нацбанк Украины понизил учетную ставку "Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года", - говорится в сообщении Нацбанка.

Общество В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля. 423

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Армия и оружие «Угрозы» остались: генсек НАТО призвал наращивать оборонные расходы Страны Североатлантического альянса должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.

Происшествия Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа Восьмилетний мальчик выжил в Калужской области, упав из окна квартиры на пятом этаже, откуда он пытался выбраться после того, как его одного закрыл уехавший на заработки в Москву на несколько дней отец, сообщает в четверг прокуратура региона. 9

Происшествия Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 1

Общество В Нижегородской области отменят QR-коды QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 2

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Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 87

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 9

Футбол Ученые выяснили, что Месси играет в два раза лучше Роналду Оказалось, что первый играет в футбол в два раза лучше, чем его португальский конкурент.

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