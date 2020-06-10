Энергетика
ИзвестияМЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русскомвчера в 17:23
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Наука
Уральский горноспасатель нашел два новых минерала
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Общество
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Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске
По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество
Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля
Правительство Финляндии сохранит ограничения на передвижение через российскую границу, введённые из-за пандемии коронавируса до 14 июля, сообщает в четверг правительство страны.
РИА Новости 06:28
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Политика
В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу
На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
Аргументы и Факты 04:49
Футбол
Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС
Известные в прошлом футбольные арбитры Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
РИА Новости 03:31
Происшествия
Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию
Известия вчера в 07:27
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
РИА Новости 05:55
Общество
На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами
Пропуска для передвижения между муниципалитетами Кубани, введенные из-за коронавируса, отменяются, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:17
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски
У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
Армия и оружие
МИД Эстонии вручил ноту послу России после инцидента с самолетом
«10 июня с.г. посол А.М. Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром того же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу», — говорится в сообщении российского диппредставительства в Twitter.
Известия 05:26
Экономика
В России задумали расширить льготную ипотеку
Российское правительство планирует рассмотреть возможность расширения программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
В течение июня президент Владимир Путин проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться поправки в Конституцию и предстоящее 1 июля общероссийское голосование.
Ведомости вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят»
РИА Новости 04:11
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
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