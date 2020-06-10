Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Футбол «Сельта» может выкупить Смолова у «Локомотива» Как сообщает «Советский спорт», испанский клуб рассчитывает летом оформить полноценный трансфер 30-летнего форварда и в данный момент обсуждает условия перехода с руководством «Локомотива».

Общество Школы Петербурга откроют двери 1 сентября 2020 года Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 13:12 — REGNUM Школы и другие образовательные учреждения Петербурга откроются 1 сентября и заработают в очном режиме. 22

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia. 7

Экономика Госдолг США достиг рекордной отметки Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов. 4

Общество Текслер заявил о снятии карантинных ограничений в Челябинской области Глава региона призвал жителей к соблюдению санитарных правил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об условиях выхода из карантина. 8

Общество В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50-ти. 5

Происшествия В Словакии мужчина открыл огонь в начальной школе При стрельбе в начальной школе в Словакии погибли два человека.

Здоровье В Волгограде переливанием ковидной плазмы спасли беременную Тяжелых больных с коронавирусом в Волгоградской области начали спасать при помощи переливания ковидной плазмы.

Происшествия Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 671

Происшествия Ефремов неожиданно зарегистрировался в Telegram В Telegram появилась учётная запись актёра Михаила Ефремова.

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 45

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 85