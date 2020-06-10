Энергетика
ИзвестияМЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русскомвчера в 17:23
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"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
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При стрельбе в начальной школе в Словакии погибли два человека.
BFM.ru 06:34
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Тяжелых больных с коронавирусом в Волгоградской области начали спасать при помощи переливания ковидной плазмы.
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Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
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Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
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В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Telegram появилась учётная запись актёра Михаила Ефремова.
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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
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Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
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