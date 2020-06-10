Энергетика

РБКРБКМЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

По итогам 2020 года мировые газовые рынки испытают «самый большой зафиксированный шок спроса» в своей истории. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства, который посвящен рынку газа.
Читать в источнике
Комментировать226

Подробнее о событии

В 2020 году ожидается самое большое в истории падение спроса на газ

RT на русском00:53

МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа

РБК04:00

В Европе рухнуло потребление газа

Lenta.ru02:45

Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

Московский Комсомолец11:16

Аналитики МЭА ждут сильнейшего падения мирового спроса на газ в 2020 году

News.ru00:44

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС00:18

МЭА: кризис-2020 будет замедлять рост спроса на газ до 2025 года

ПРАЙМ00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
17
Экономика

Подмосковье стало одним из лидеров ЦФО по экспорту мороженого

Московская область заняла второе место среди регионов — лидеров Центрального федерального округа по экспорту мороженого.
RT на русском 10:45
1
Происшествия

Прокуратура Москвы: Ефремов был в состоянии наркотического опьянения

REGNUM 12:21
181
Происшествия

На Ефремова надели электронный браслет

РЕН ТВ 12:21
694
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
305
Экономика

Телецентр «Останкино» официально рассказал о долгах «Первого канала»

Из-за более позднего ввода комплекса в эксплуатацию телецентр недополучил в 2019 году 100,8 млн руб. Чтобы поддержать "Первый канал", в 2019 году правительство выделило вещателю 2,5 млрд руб. разовой субсидии на производство и распространение контента (" Первый канал" ежегодно получает из бюджета лишь субсидию на техническую доставку сигнала в небольших городах).
РБК 10:57
11
Происшествия

ГИБДД: Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

Российская газета 08:04
15
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия 10:30
1,8K
Общество

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
16
Технологии

Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
5
Политика

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин пожелал Александру Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленинградской области.
Вести.Ru 11:14
52
Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала о «второй жизни» Ефремова

Bimru.ru 03:52
24
Транспорт

Пробки в Москве достигли девяти баллов

RT на русском 12:04
6
Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
13
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Известия 10:09
6
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 08 июня в 12:22
162
Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
164
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Энергетика

Запасы нефти в США достигли исторического рекорда

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, таким образом побит исторический рекорд в 535,5 млн баррелей, который был достигнут в марте 2017 года.
RT на русском 11:08
1
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
609
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
1K
Технологии

ВКонтакте запустила распознавание голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила технологию распознавания голосовых сообщений длительностью до 30 секунд.
TatCenter вчера в 08:25
73
Футбол

Мамаев: после тюрьмы мы с женой перешли на новый этап отношений, как будто стали чище

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что его отношения с супругой Аланой изменились после его тюремного заключения.
Чемпионат 12:17
Политика

Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией

Глава Бурятии: в случае провала обнуления сроков Путина олигархи поделят страну, а Запад перестанет считаться с Россией Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за обнуление сроков правления президента Владимира Путина, считает глава Бурятии Алексей Цыденов.
Медиазона 06:36
13
Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
747
Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
110
Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
4,5K
Футбол

Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Происшествия

Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания

JustMedia 01:07
192
Происшествия

В Новой Москве обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления.
ТАСС 11:15
15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное