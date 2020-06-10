Энергетика

ИзвестияИзвестияМЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать285

Подробнее о событии

Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ

RT на русском10 июня в 17:23

США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

Взгляд.ру10 июня в 13:35

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС10 июня в 00:18

Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

Московский Комсомолец10 июня в 11:16

Обвал на газовом рынке: эксперты оценили последствия для России

ПРАЙМ10 июня в 09:29

Миру предрекли крупнейший газовый кризис в истории

Lenta.ru10 июня в 01:01

Сбои и манипуляции. Как биткоин и газ могут подешеветь до $0

РБК10 июня в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
2,2K
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
3
Происшествия

В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности

Предположительно, захоронению может быть не менее 300 лет.
Российская газета вчера в 04:38
4
Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Общество

Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
РИА Новости 07:08
Армия и оружие

Украина насчитала 23 уничтоженных Турцией российских ЗРПК «Панцирь-С1»

ИА Красная Весна 09 июня в 09:03
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
55
Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Футбол

«Челси» объявит о трансфере Вернера в ближайшие 72 часа

"Челси" надеется заключить сделку с нападающим "Лейпцига" Тимо Вернером в ближайшие 72 часа, утверждает The Evening Standard.По информации источника, лондонский клуб готов заплатить 53 млн фунтов за 24-летнего немецкого форварда.
Soccer.ru 05:23
Общество

Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
282
Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
278
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru вчера в 14:19
1,2K
Общество

В Мурманской области из-за обрушения моста введен режим ЧС

Режим не снимут до запуска дополнительной железнодорожной ветки в регион. Обрушение моста произошло 1 июня.
Муксун.fm 03:28
Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
189
Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Футбол

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч против «Леванте»

Soccer.ru 07:04
Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
REGNUM 07:03
Общество

ЦИК не нашла доказательств принуждения к голосованию по поправкам

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не нашла подтверждений ни одному сообщению о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 09:27
125
Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 06:41
5
Футбол

Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru вчера в 08:28
1
Армия и оружие

Военные США неудачно попытались помешать российскому патрулю в Сирии

Дамаск, 12 июня 2020, 11:03 — REGNUM Американские военные предприняли неудачную попытку преградить дорогу военному патрулю ВС РФ в Сирии.
REGNUM 04:03
1,6K
Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
1,9K
Армия и оружие

ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт 02:31
2
Наука

Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии

Популярная механика вчера в 04:22
Авто

Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X добрался до дилеров

Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили 01:49
Политика

Украинские аэропорты начнут принимать международные рейсы

Правительство Украины в пятницу, 12 июня, разрешило некоторым аэропортам в стране с 15 июня принимать международные рейсы, также утверждены новые критерии работы пропускных пунктов.
Газета.Ru 05:03
Футбол

Наставник «Динамо» получил тренерскую лицензию Pro

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков получил тренерскую лицензию Pro.
Газета.Ru 06:36
Футбол

ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля

Как сообщает источник, окончательное решение «армейцы» примут не раньше середины июля.
Vprognoze.ru 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное