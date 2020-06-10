Энергетика
ИзвестияМЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русскомвчера в 17:23
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Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Кино
После удаления из HBO Max «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon
Российская газета 10:15
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Происшествия
Бывший вице-губернатор Новгородской области арестован за мошенничество
Стоит отметить, что четыре года назад Басманный райсуд Москвы приговорил занимавшего тогда пост вице-губернатора Новгородской области господина Нечаева к трем с половиной годам колонии по той же статье — покушение на мошенничество.
Коммерсантъ 04:01
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17,4% москвичей
По результатам городской программы тестирования на антитела к коронавирусу, уже 17,4% москвичей уже имеют иммунитет.
Интерфакс 07:19
Общество
Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом
Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
Происшествия
Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM 09:49
Футбол
Яровинский оценил возможности Вагнера Лава
Напомним, Вагнер Лав длительное время являлся основным нападающим ЦСКА.
ГЛАС.RU 08:02
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова.
РИА Новости вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Политика
Собянин подписал закон об онлайн-голосовании на выборах в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования.
ТАСС 10:22
Шоу-бизнес
Элизабет Херли отметила 55-летие обнаженной фотографией
В последние годы Элизабет Херли в основном принимает участие в телевизионных проектах.
Kinonews.ru 10:13
Спорт
Экс-глава IAAF объяснил, почему скрывались положительные пробы россиян
Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, теперь - Всемирная легкоатлетическая ассоциация, World Athletics) Ламин Диак, находящийся под следствием по делу о коррупции, в четверг заявил в суде, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов ради "финансового благополучия" организации.
РИА Новости 09:07
Происшествия
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга, ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
Космос
Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты
Sibnovosti.ru 02:30
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Здоровье
Моногоспиталь для больных коронавирусом открыли в Вологде
Монопрофильный госпиталь для заболевших коронавирусом открыли в Вологде с 10 июня. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба.
Московский Комсомолец 10:18
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv 08:46
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27
Авто
До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 09 июня в 03:03
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт вчера в 09:06
Общество
Челябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 30 июня
Челябинск, 11 июня 2020, 17:39 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, ведённый в марте из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 10:39