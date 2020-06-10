Энергетика
ИзвестияМЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.
Читать в источнике
Оценить275
Подробнее о событии
Показать все источники
Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русском10 июня в 17:23
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Киберспорт
В CS:GO может появиться новый режим игры
После обновления CS:GO от 11 июня датамайнеры нашли в файлах игры намеки на новый режим для шутера. Информация об этом появилась на reddit.
CyberSport.ru 07:55
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва вчера в 10:30
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня.
Ведомости вчера в 11:58
Происшествия
Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова
Актуальные Новости вчера в 12:29
Происшествия
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
Известия 11:24
Политика
В ФРГ опасаются санкций США против «Северного потока-2»
В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока-2" могут затронуть еще и работу государственных ведомств.
Радио Sputnik 07:27
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Здоровье
Минздрав признал отсутствие универсального препарата от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко признал в эфире телеканала "Россия-24", что пока в мире так и не было создано специализированного препарата, который был лечил новый коронавирус.
Московский Комсомолец 10:50
Шоу-бизнес
Старшая дочь Екатерины Климовой похвасталась оценками в аттестате
18-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой и ювелира Ильи Хорошилова Елизавета показала своим подписчикам в Instagram недавно полученный аттестат.
News.ru 10:58
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv 11:01
Общество
«Победа» объявила распродажу билетов на июль
Лоукостер «Победа» объявил о проведении с 12 по 18 июня распродажи авиабилетов на внутренние рейсы в июле.
Дождь 08:27
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости вчера в 07:17
Гаджеты
Нет, ваш процессор AMD не сгорит из-за манипуляций системной платы
Вчера в Сети появилась информация о том, что некоторые производители системных плат для процессоров AMD делают так, чтобы платы занижали показания датчика энергопотребления, заставляя процессор считать, что у него есть запас мощности.
iXBT.com 10 июня в 03:10
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета вчера в 02:40
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Общество
Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться
Снятие режима ограничений Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
ТАСС 10:49
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 07:39
Происшествия
В Омске молния ударила в газопровод
В Омске молния ударила в газопровод, из-за чего без газа остались около 70 тысяч человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Газета.Ru 10:25
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
Авто
Появились свежие фото нового Lada Largus
Сообщество «AvtoVAZ News» опубликовало свежую порцию снимков обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 10 июня в 07:44
Политика
Международный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия вчера в 21:38
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Футбол
Тедеско рассказал о продлении контракта со «Спартаком»
Спорт день за днем 10:31
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала на тренировке четверной риттбергер»
Ранее Трусова стала первой спортсменкой, исполнившей на турнирах четверные лутц, тулуп и флип.
Sport24.ru 11:39
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Транспорт
В Крым начнут ходить поезда по новым направлениям
С июля поезда свяжут Евпаторию с Санкт-Петербургом, а также Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом После сообщения об открытии туристического сезона в Крыму увеличился рост продаж билетов на поезда.
Юга.ру вчера в 06:50