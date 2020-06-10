Энергетика
ИзвестияМЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русскомвчера в 17:23
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США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
Газета.Ru 09 июня в 14:33
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Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
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В Смольном раскрыли планы по созданию тестового фудкорта у Адмиралтейства
Градоначальник отметил, что с начала июля в окрестностях Адмиралтейства может открыться фудкорт, на котором будет протестирована новая система взаимодействия с гостями.
Peterburg2.ru 07:50
Происшествия
Полиция в Приморье ищет авторов дискредитирующего МВД фейкового видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 04:50
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Пропускной режим отменили в Краснодарском крае, решение вступает в силу 12 июня.
Известия 07:15
Армия и оружие
Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем
В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
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Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы
У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
Прокурор Ростовской области подал в отставку
Прокурор Ростовской области Юрий Баранов подал в отставку по собственному желанию.
Бизнес-газета 07:33
Общество
Роспотребнадзор: дезинфекция тротуаров и дорог не имеет смысла
По мнению специалистов Роспотребнадзора, проводить дезинфекцию тротуаров и дорог в целях предотвращения распространения коронавируса не имеет смысла.
Вести.Ru 06:24
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Кино
Авторы «Бэтвумен» не убьют главную героиню, чтобы не обидеть ЛГБТ
Российская газета 07:26
Здоровье
Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат
Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом.
Эхо Москвы 04:31
Экономика
Капитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн
Капитализация компании Apple превысила рекордные $1,5 трлн.
ТАСС 04:42
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Экономика
Крупнейшие госбанки РФ покинули рейтинг самых удобных банков мира
9 июня 2020 года стало известно, что крупнейшие российские государственные банки (ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк» и АО «Россельхозбанк») покинули рейтинг самых удобных банков мира по версии журнала Forbes.
Саминвестор вчера в 03:13
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как потеряла ребенка из-за интимных фото
Певица призналась, что долгое время мечтала родить Тарзану (Сергею Глушко) второго ребенка, однако ей никак не удавалось забеременеть.
Paparazzi.ru вчера в 16:15
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Политика
Путин поддержал выдвижение главы Пензенской области на второй срок
Президент России Владимир Путин одобрил выдвижение губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на выборы главы региона.
Коммерсантъ 07:58
Происшествия
Ефремова вновь доставили на допрос после ДТП
Актер Михаил Ефремов вновь доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 07:50
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Игры
Amazon назвала возможную дату релиза ремейка XIII
Компания Amazon назвала возможную дату релиза ремейка шутера XIII.
Дни24 06:54
Общество
Тысячи канадцев вернут полученные во время пандемии пособия
Вернуть пособия придется, например, тем, кто получил выплаты, но нашел работу и не уведомил об этом власти.
Российская газета вчера в 22:46