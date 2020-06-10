Энергетика

ИзвестияИзвестияМЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). По словам экспертов, рынок был и так ослаблен теплой зимой, затем по нему ударила пандемия коронавируса.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ

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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАССвчера в 00:18
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