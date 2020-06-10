Энергетика
ТАССМЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ
Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ
RT на русском10 июня в 17:23
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Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
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Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
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Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru вчера в 10:12
Происшествия
В Омске молния ударила в газопровод
В Омске молния ударила в газопровод, из-за чего без газа остались около 70 тысяч человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Газета.Ru 10:25
Политика
Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги
Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
News.ru 12:43
Политика
Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня
Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
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«Реал» может предложить 71 млн фунтов за Канте
"Реал" намерен возобновить интерес к полузащитнику "Челси" Нголо Канте.
Soccer.ru 12:13
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Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу
Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рамблер вчера в 08:42
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
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Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
Футбол
Игроки АПЛ согласились заменить имена на форме на Black Lives Matter
Футболисты 20 клубов английской премьер-лиги согласились заменить имена на игровой форме на название движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 13:50
Происшествия
В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату
Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
РИА Новости 14:17
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную
Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
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Космос
Составлена первая карта камнепадов на Луне
Не скрывают своего удивления ученые и от того, что следы камнепадов обнаружены в районе самых древних лунных ландшафтах, которые сформировались 4 миллиарда лет назад или еще раньше.
Портал Поиск 13:52
Политика
Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что расположенный в штате Вашингтон город Сиэтл, в котором не утихают масштабные акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
Московский Комсомолец вчера в 00:41
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
Evo-rus.com 12:52
Наука
Люди могут впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки
ToDay News Ufa 10:49
Политика
Украина откроет границу с Крымом 15 июня
Три контрольно-пропускных пункта на границе возобновят работу.
Вести.Севастополь 14:06
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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Политика
Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru 14:43
Гаджеты
Asus уже рекламирует ещё не анонсированные настольные APU Ryzen 4000
Один из источников добавляет, что анонс этих APU ожидается уже 16 июня.
iXBT.com 11:55
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В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Общество
Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой».
Комсомольская правда 11:00
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47