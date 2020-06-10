Энергетика

ТАССТАССМЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
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Почему пандемия коронавируса может вызвать крупнейшее в истории падение спроса на газ

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Обвал на газовом рынке: эксперты оценили последствия для России

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Сбои и манипуляции. Как биткоин и газ могут подешеветь до $0

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Спрогнозировано крупнейшее в истории падение спроса на газ

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США ведут психическую атаку на газовое лидерство России

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Миру предрекли крупнейший газовый кризис в истории

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МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС10 июня в 00:18
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

REGNUM вчера в 09:49
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Политика

Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru вчера в 10:12
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Происшествия

В Омске молния ударила в газопровод

В Омске молния ударила в газопровод, из-за чего без газа остались около 70 тысяч человек, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.
Газета.Ru 10:25
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Политика

Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги

Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
News.ru 12:43
Политика

Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня

Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM 13:03
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Футбол

«Реал» может предложить 71 млн фунтов за Канте

"Реал" намерен возобновить интерес к полузащитнику "Челси" Нголо Канте.
Soccer.ru 12:13
Политика

Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу

Участвуя в урегулировании ситуации в Донбассе, Россия пытается добиться, чтобы Украина стала единой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рамблер вчера в 08:42
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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 11:01
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Футбол

Игроки АПЛ согласились заменить имена на форме на Black Lives Matter

Футболисты 20 клубов английской премьер-лиги согласились заменить имена на игровой форме на название движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 13:50
Происшествия

В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату

Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
РИА Новости 14:17
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак представил свою новую возлюбленную

Бывший муж певицы Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу, после расставания с певицей успел сменить уже нескольких девушек.
Paparazzi.ru 08:26
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Космос

Составлена первая карта камнепадов на Луне

Не скрывают своего удивления ученые и от того, что следы камнепадов обнаружены в районе самых древних лунных ландшафтах, которые сформировались 4 миллиарда лет назад или еще раньше.
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Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что расположенный в штате Вашингтон город Сиэтл, в котором не утихают масштабные акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы.
Московский Комсомолец вчера в 00:41
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Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

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Люди могут впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки

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Политика

Украина откроет границу с Крымом 15 июня

Три контрольно-пропускных пункта на границе возобновят работу.
Вести.Севастополь 14:06
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости вчера в 06:10
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Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года.
Lenta.ru 14:43
Гаджеты

Asus уже рекламирует ещё не анонсированные настольные APU Ryzen 4000

Один из источников добавляет, что анонс этих APU ожидается уже 16 июня.
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В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
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Общество

Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой».
Комсомольская правда 11:00
Общество

Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников

Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
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